Небитый казахстанский боксер Тураров нокаутом выиграл 21-й бой на профи-ринге

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Тураров в своем очередном поединке, который состоялся в американском Бока Ратон, встретился с 36-летним мексиканцем Густаво Гарибаем. В третьем раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун, а после этого принялся добивать его. В итоге судья боя принял решение остановить поединок. Причем произошло это под самый гонг.

Для казахстанца эта победа стала 21-й подряд и 15-й досрочной. Гарибай потерпел девятое поражение в карьере при 13-ти победах и двух ничьих.

Стоит отметить, что накануне боксеры не смогли уложиться в лимит полусреднего веса — 147 фунтов (66,6 килограмма) и поэтому поединок прошел в промежуточном — между полусредней и первой средней весовыми категориями (151 фунт).

Напомним, что поединок Тураров — Гарибай состоялся в рамках вечера бокса Каната Ислама, соперником которого будет другой мексиканец Норберто Гонсалес.

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