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https://sport.mail.ru/news/boxing/29885804/
27 мая 2017, 7:51 | Бокс | ТАСС

Владимир Кличко отменил выступление на ТВ о продолжении карьеры

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Украинский боксер Владимир Кличко не появится в эфире телеканала «Интер», где должен был ответить на вопрос о продолжении профессиональной карьеры спортсмена. Об этом сообщается на сайте украинского телеканала.

<em>МОСКВА 27 мая. /ТАСС/. </em>Украинский боксер Владимир <span class=error>Кличко</span> не появится в эфире телеканала <span class=error>Интер</span> где должен был ответить на вопрос о продолжении профессиональной карьеры спортсмена. Об этом сообщается на сайте украинского телеканала. Увеличить
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На прошлой неделе канал анонсировал приход Владимира Кличко в эфир программы «Большой бокс», где он должен был 27 мая впервые после проигранного поединка с британцем Энтони Джошуа рассказать о своем будущем. Каналом было заявлено, что «Владимир Кличко расскажет, действительно так ли силен Джошуа, которого уже нарекли новой звездой супертяжелого дивизиона, телезрители узнают, что ждет Владимира в будущем, а если он решит продолжить карьеру боксера — будет ли это реванш с англичанином или какой-то другой путь».

Теперь на официальном сайте телеканала сообщается, что гостем передачи будет бывший чемпион мира Виталий Кличко, который расскажет и обсудит с ведущими нюансы прошедшего поединка Владимира Кличко с Джошуа.

29 апреля в 12-раундовом бою на «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 19 побед (все — нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 — нокаутом) и пять поражений.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Владимир Кличко уступил британцу Тайсону Фьюри по очкам единогласным решением судей и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

Виталий, который является старшим братом Владимира Кличко, провел за профессиональную карьеру 47 боев (45 побед, 41 — нокаутом, два поражения). Последний бой он провел 8 сентября 2012 года в Москве против немца Мануэля Чарра, одержав победу техническим нокаутом. После завершения боксерской карьеры занялся политической деятельностью, в настоящее время занимает пост мэра Киева.
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