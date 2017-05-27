Названы судьи на бой между Ковалёвым и Уордом
Атлетическая комиссия штата Невада назвала имена судей, которые обслужат второй поединок между Сергеем Ковалёвым (30−1−1, 26 КО) и чемпионом мира в полутяжёлом весе Андре Уордом (31−0, 15 КО).
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Ими стали Гленн Фельдман, представляющий Коннектикут, Дэйв Моретти (представитель Невады) и один из самых авторитетных в мире бокса судей Стив Уэйсфилд (Нью-Джерси). Об этом сообщает BoxingScene.
После первого поединка, в котором неоднозначная победа была присуждена Уорду, Ковалёв сетовал на то, что все трое судей тогда были из США. Реванш между Уордом и Ковалёвым пройдёт 17 июня в
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