Названы судьи на бой между Ковалёвым и Уордом

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Ими стали Гленн Фельдман, представляющий Коннектикут, Дэйв Моретти (представитель Невады) и один из самых авторитетных в мире бокса судей Стив Уэйсфилд (Нью-Джерси). Об этом сообщает BoxingScene.