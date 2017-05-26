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«Мне сказали, что хотя стадион “Доджерс” и сделал предложение, бой там не состоится», — написал Рафаэль в чате на сайте ESPN.com.



«Dodgers Stadium» вмещает 56 тысяч зрителей.



Напомним, что промоутер «Канело» Оскар де ла Хойя сократил список претендентов на место проведения боя до двух городов — теперь на право принять поединок претендуют Даллас и Лас-Вегас.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.