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https://sport.mail.ru/news/boxing/29885147/
26 мая 2017, 23:29 | Бокс | Sports.kz

Бой Головкин — Альварес точно не пройдет на стадионе «Доджерс»

Эксперт ESPN Дэн Рафаэль сообщил, что стадион «Доджерс» в Лос-Анджелесе не примет бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Эксперт <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Дэн</span> Рафаэль сообщил что стадион <span class=error>Доджерс</span> в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> не примет бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Мне сказали, что хотя стадион “Доджерс” и сделал предложение, бой там не состоится», — написал Рафаэль в чате на сайте ESPN.com.

«Dodgers Stadium» вмещает 56 тысяч зрителей.

Напомним, что промоутер «Канело» Оскар де ла Хойя сократил список претендентов на место проведения боя до двух городов — теперь на право принять поединок претендуют Даллас и Лас-Вегас.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.

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