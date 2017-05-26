Усик проведет следующий бой в Одессе 12 августа
Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик проведет свой следующий бой в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.
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Как информирует «Чемпіон», поединок состоится 12 августа на стадионе «Черноморец». Соперник украинца пока неизвестен. Представители Усика на данный момент ведут переговоры по этому поводу.
Напомним, в своем последнем поединке Усик по очкам победил американца Майкла Хантера.
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