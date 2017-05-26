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26 мая 2017, 22:47 | Бокс | Советский спорт

Усик проведет следующий бой в Одессе 12 августа

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик проведет свой следующий бой в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.

Украинский боксер чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик проведет свой следующий бой в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ. Увеличить
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Как информирует «Чемпіон», поединок состоится 12 августа на стадионе «Черноморец». Соперник украинца пока неизвестен. Представители Усика на данный момент ведут переговоры по этому поводу.

Напомним, в своем последнем поединке Усик по очкам победил американца Майкла Хантера.

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