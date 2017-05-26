"Астана Арланс" - "Бритиш Лайнхартс". Реванш за прошлогоднее поражение

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Можно сразу сказать, что соперник казахстанской команды не из простых. Тем более, что в прошлом году сильнее были боксеры из «Бритиш Лайнхартс». Так что в этом сезоне получится своеобразный реванш с принципиальным оттенком.

Напомним, в первый день прошлогоднего финала, который состоялся в Лондоне, победу праздновали хозяева ринга со счетом 3:2. Во второй сильнее были также британские бойцы, победившие со счетом 4:1.

В нынешнем розыгрыше «Бритиш Лайнхартс» попали в группу В, которую составляли команды из Италии, Франции и Марокко. Клуб практически без проблем квалифицировался в следующую стадию с первого места, потерпев лишь одно поражение от итальянцев 9 февраля.

«Интересная» система жеребьевки в этом году свела британцев с французами, выступавшими вместе в групповом раунде (точно также «арланы» в 1\4 встретились с «Патриот Боксинг Тим»). «Франс Файтинг Рустерс», занявший в группе третье место, дал настоящий бой «Бритиш Лайнхартс». По сумме двух встреч основных поединков счет был 5:5. Вследствие чего исход противостояния решил дополнительный бой, где лучше себя проявил боксер из британской команды. В свою очередь «волки» статус полуфиналиста завоевали менее кровопролитно, одолев российскую команду с общим счетом 7:3.

Наполнение британской команды состоит в частности из местных боксеров. Однако в стане присутствуют и приглашенные мастера из других стран. Например, неплохо себя проявивший венгр Андреас Водас. Легионеры выступали практически в каждой встрече. Этот факт может сыграть на руку «арланам».

Дело в том, что 14 июня начнется чемпионат Европы по боксу, на котором будут разыгрываться путевки на мировое первенство. И не исключено, что Федерации Ирландии, Хорватии, Болгарии, Венгрии отзовут своих спортсменов ради подготовки и сохранения сил для выступления на ЧЕ.

Правда такой расклад не является стопроцентным. Первая полуфинальная встреча назначена на 3 июня, вторая — на 8-е. Не исключено, что выступление в WSB может стать для некоторых частью «подводки» к большому турниру. Но в любом случае, «Бритиш Лайнхартс» есть кого заявлять на предстоящие встречи.

Если опустить данный момент, и разбирать состав по истории выступления в этом сезоне, то по личным показателям боксеры «Бритиш Лайнхартс» достаточно уверенно себя проявляют в розыгрыше. Болгарин Радослав Панталеев, британец Мухаммад Али и вовсе возглавляют Топ в весовых категориях до 81 килограмма и до 52 килограммов соответственно. При этом практически во всех весовых категориях грядущие соперники входят в рейтинг лучших.

«Арланы» же решительно настроены взять реванш за прошлогоднее поражение. В полуфинале планируется выступление сборников Василия Левита, Абильхана Аманкула. Тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов также не исключает этого факта, отметив, что для Левита участие в WSB было бы полезным. Сам серебряный призер Олимпиады в Рио в случае вызова готов выступить. Но при этом отдает предпочтение Кубку Президента, который начнется 5 июня. Побеждать надо в любом случае, с Левитом или без.

Добавим, что согласно жеребьевке, первый матч состоится 3 июня в Костанае. Вторая встреча пройдет 8 июня в Лондоне.