Салидо: Надеюсь, второй бой с Ломаченко состоится

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Первое противостояние боксёров состоялось в марте 2014 года, тогда мексиканец добыл противоречивую победу, нанеся украинцу пока что единственное поражение.

«Я надеюсь, что этот бой произойдёт. Об этом очень много говорят, люди хотят видеть этот поединок. В данный момент мы не можем организовать такую встречу, но я надеюсь, что у нас это получится.

О первом бое говорят очень много. Я думаю, что не только мы с Василием, но и все болельщики хотят этой встречи вновь. Полагаю, это именно то, что необходимо организовать, — приводит слова мексиканца BoxingScene.

27 мая Орландо Салидо возвращается на профессиональный ринг после 11-месячного простоя, в мексиканском городе Сонора Салидо проведёт бой против колумбийца Аристидеса Переса (30−9−2, 16 КО).