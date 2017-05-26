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26 мая 2017, 19:51 | Бокс | Чемпионат.com

Салидо: Надеюсь, второй бой с Ломаченко состоится

Экс-чемпион мира Орландо Салидо (43−13−4, 30 КО) заверил, что рассчитывает провести второй поединок с чемпионом мира во втором полулёгком весе Василием Ломаченко (8−1, 6 КО).

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира Орландо <span class=error>Салидо</span> (43−13−4 30 КО) заверил что рассчитывает провести второй поединок с чемпионом мира во втором полулёгком весе Василием <span class=error>Ломаченко</span> (8−1 6 КО). Увеличить
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Первое противостояние боксёров состоялось в марте 2014 года, тогда мексиканец добыл противоречивую победу, нанеся украинцу пока что единственное поражение.

«Я надеюсь, что этот бой произойдёт. Об этом очень много говорят, люди хотят видеть этот поединок. В данный момент мы не можем организовать такую встречу, но я надеюсь, что у нас это получится.

О первом бое говорят очень много. Я думаю, что не только мы с Василием, но и все болельщики хотят этой встречи вновь. Полагаю, это именно то, что необходимо организовать, — приводит слова мексиканца BoxingScene.

27 мая Орландо Салидо возвращается на профессиональный ринг после 11-месячного простоя, в мексиканском городе Сонора Салидо проведёт бой против колумбийца Аристидеса Переса (30−9−2, 16 КО).

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