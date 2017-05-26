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26 мая 2017, 19:10 | Бокс | Sports.kz

Тренер Головкина оценил важность поединка с Альваресом

Тренер Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес рассказал в интервью Boxingscene.com о предстоящем бое с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> рассказал в интервью Boxingscene.com о предстоящем бое с <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Я счастлив, что нам не пришлось ждать так долго, как в случае с боем Мэйвезер — Пакьяо. Думаю, тот поединок отразился на PPV-рынке: люди восстали и отказались покупать. Думаю, бой Головкин — Альварес пришелся на правильное время — именно это сейчас и нужно боксу. Этот поединок достоин той шумихи, которая сейчас вокруг него, и будет соответствовать ей. Это тот бой, который оживит и возродит нашу индустрию, — сказал Санчес.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.

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