Тренер Головкина оценил важность поединка с Альваресом
Тренер Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес рассказал в интервью Boxingscene.com о предстоящем бое с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Я счастлив, что нам не пришлось ждать так долго, как в случае с боем Мэйвезер — Пакьяо. Думаю, тот поединок отразился на PPV-рынке: люди восстали и отказались покупать. Думаю, бой Головкин — Альварес пришелся на правильное время — именно это сейчас и нужно боксу. Этот поединок достоин той шумихи, которая сейчас вокруг него, и будет соответствовать ей. Это тот бой, который оживит и возродит нашу индустрию, — сказал Санчес.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.
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