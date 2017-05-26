Тренер Головкина оценил важность поединка с Альваресом

— Я счастлив, что нам не пришлось ждать так долго, как в случае с боем Мэйвезер — Пакьяо. Думаю, тот поединок отразился на PPV-рынке: люди восстали и отказались покупать. Думаю, бой Головкин — Альварес пришелся на правильное время — именно это сейчас и нужно боксу. Этот поединок достоин той шумихи, которая сейчас вокруг него, и будет соответствовать ей. Это тот бой, который оживит и возродит нашу индустрию, — сказал Санчес.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.