«По банкетам я не хожу». Василий Левит рассказал о подготовке к ЧМ-2017 в Германии
Серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный победитель чемпионатов Азии Василий Левит является главным кандидатом отечественной национальной команды на медали мирового первенства в Германии. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал, какие приоритеты расставляет в этом сезоне, и как настраивается на ЧМ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Василий, прошел определенный период после чемпионата Азии. Отдохнули, восстановились? Как прошел отпуск?
— Думаю, да. Отпуск пролетел так же быстро, как щелчок пальцами. Вроде бы, отдохнули. Появилась свежесть. Теперь будем работать, готовится к Кубку Президента. Нужно себя проявить себя там. Есть еще над чем поработать. Отшлифовать
Главным стартом для всех для нас станет чемпионат мира, которые начинается в конце августа. С прицелом на него и будет вести подготовку.
— Три раза Вы были в Азии сильнейшим. Есть медаль Олимпийских игр. Теперь чемпионат мира, где еще нет наград. Возможно, настрой другой. Или брать ту вершину можно за счет опыта?
— Всегда настраиваешься на любые соревнования одинаково. Бывает, не все складывается, как ты хочешь. Посмотрим, как Бог даст. Сложно сказать, как в этот раз сложится. Надо еще дожить и подготовиться. Важно, чтобы подготовительная работа прошла по плану.
— Я думаю, об этом не раз могли интересоваться. Но как изменилась жизнь Василия Левита после Олимпиады. Ранее все знали, что есть такой сильный боксер, но после медали на Играх все равно отношение изменилось — приглашать больше стали на крупные события.
— Да, изменилась. Приглашений стал больше получать.
— Сажают на более высокие места, чем прежде.
— (смеется) Я, если честно, по банкетам не хожу. Конечно,
— После Олимпийских игр была целая тема — «Продолжит ли Василий Левит выступать за «Астана Арланс?» Теперь же заговорили об участие в текущем
— Да, я и там, и там боксировал. И если грубо сказать, все на своей шкуре перенес. Знаю, что подготовка к трехраундовому поединку отличается от подготовки к бою с пятью раундами. Что касается моего участия, то это зависит от тренеров. Как они решат, так и будет построен план работы. Что касается меня, то, по мне, лучше побоксировать на Кубке Президента.
— А в чем техническая разница между этими регламентами?
— Тут больше не техническая разница. Тут в тактике боя разница. Выносливость должна быть другая. И психологически должен подойти правильно. Есть определенные различия.
— Для обычного болельщика, Василий Левит, где бы он не выступал, это
— Это очень приятно, что люди так думают, но я тоже человек. Для нас приоритет, это чемпионат мира. Скажут, что надо, значит, надо. Если скажут, что не надо. Значит, не надо. Все достаточно просто.
Напомним, 29-летний серебряный призер Олимпиады-2017 Василий Левит был перед выбором — продолжать любительскую карьеру или уйти в профессионалы. Опытный тяжеловес выбрал олимпийский бокс, и в этом третий раз в карьере выиграл первенство Азии. В конце августа в Германии стартует мировой турнир, и Левит будет одним из главных кандидатов на медаль.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter