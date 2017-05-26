«По банкетам я не хожу». Василий Левит рассказал о подготовке к ЧМ-2017 в Германии

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— Василий, прошел определенный период после чемпионата Азии. Отдохнули, восстановились? Как прошел отпуск?

— Думаю, да. Отпуск пролетел так же быстро, как щелчок пальцами. Вроде бы, отдохнули. Появилась свежесть. Теперь будем работать, готовится к Кубку Президента. Нужно себя проявить себя там. Есть еще над чем поработать. Отшлифовать какие-то технические моменты.

Главным стартом для всех для нас станет чемпионат мира, которые начинается в конце августа. С прицелом на него и будет вести подготовку.

— Три раза Вы были в Азии сильнейшим. Есть медаль Олимпийских игр. Теперь чемпионат мира, где еще нет наград. Возможно, настрой другой. Или брать ту вершину можно за счет опыта?

— Всегда настраиваешься на любые соревнования одинаково. Бывает, не все складывается, как ты хочешь. Посмотрим, как Бог даст. Сложно сказать, как в этот раз сложится. Надо еще дожить и подготовиться. Важно, чтобы подготовительная работа прошла по плану.

— Я думаю, об этом не раз могли интересоваться. Но как изменилась жизнь Василия Левита после Олимпиады. Ранее все знали, что есть такой сильный боксер, но после медали на Играх все равно отношение изменилось — приглашать больше стали на крупные события.

— Да, изменилась. Приглашений стал больше получать.

— Сажают на более высокие места, чем прежде.

— (смеется) Я, если честно, по банкетам не хожу. Конечно, что-то в жизни изменилось, но я на это внимание не обращаю. В нашей жизни все временно. Все проходит. Но надо оставаться таким человеком, которым ты был. По возможности. Я не могу о себе судить со стороны. Я говорю так, потому что у меня такой настрой психологический.

— После Олимпийских игр была целая тема — «Продолжит ли Василий Левит выступать за «Астана Арланс?» Теперь же заговорили об участие в текущем плей-офф с командой. Готовы помочь команде? Есть ли разница для Вас между боем из трех раундов и пятираундовым поединком?

— Да, я и там, и там боксировал. И если грубо сказать, все на своей шкуре перенес. Знаю, что подготовка к трехраундовому поединку отличается от подготовки к бою с пятью раундами. Что касается моего участия, то это зависит от тренеров. Как они решат, так и будет построен план работы. Что касается меня, то, по мне, лучше побоксировать на Кубке Президента.

— А в чем техническая разница между этими регламентами?

— Тут больше не техническая разница. Тут в тактике боя разница. Выносливость должна быть другая. И психологически должен подойти правильно. Есть определенные различия.

— Для обычного болельщика, Василий Левит, где бы он не выступал, это боксер-победитель. Что в трех раундах, что в боях с пятью раундами, он может победить любого соперника. Он «не хочет» разбираться в разнице между регламентами турниров…

— Это очень приятно, что люди так думают, но я тоже человек. Для нас приоритет, это чемпионат мира. Скажут, что надо, значит, надо. Если скажут, что не надо. Значит, не надо. Все достаточно просто.

Напомним, 29-летний серебряный призер Олимпиады-2017 Василий Левит был перед выбором — продолжать любительскую карьеру или уйти в профессионалы. Опытный тяжеловес выбрал олимпийский бокс, и в этом третий раз в карьере выиграл первенство Азии. В конце августа в Германии стартует мировой турнир, и Левит будет одним из главных кандидатов на медаль.