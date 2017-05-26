Шарипова оказалась тяжелее Забавиной на взвешивании перед боем

Соперницы уложились в рамки второго полулегкого веса — 58,950 килограмма. Так, Шарипова показала на весах 59,1 килограмма, оказавшись на 300 граммов тяжелее Забавиной, вес которой составил 58,8 килограмма.



Для 22-летней казахстанки этот поединок станет шестым в карьере — на ее счету четыре победы (две нокаутом) и одно поражение. Забавина пока не одерживала побед на профессиональном ринге, зато успела провести уже шесть поединков, что позволило регламентировать предстоящий бой на десять раундов.



Бой Шариповой и Забавиной пройдет 27 мая в зале отеля «Корстон» в Москве. Вечер бокса под девизом «Дерись и побеждай» организует промоутерская компания Shamo Boxing Promotions. В главном бою на ринг выйдут россиянин Максим Власов и Бэнки Мвакалебэла из Танзании.