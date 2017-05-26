Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29881499/
26 мая 2017, 16:21 | Бокс | Sports.kz

Шарипова оказалась тяжелее Забавиной на взвешивании перед боем

Первая девушка в профессиональном боксе из Казахстана Фируза Шарипова и россиянка Ольга Забавина прошли официальную процедуру взвешивания перед боем, сообщает AllFight.Ru.

Первая девушка в профессиональном боксе из Казахстана <span class=error>Фируза</span> <span class=error>Шарипова</span> и россиянка Ольга <span class=error>Забавина</span> прошли официальную процедуру взвешивания перед боем сообщает AllFight.Ru. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соперницы уложились в рамки второго полулегкого веса — 58,950 килограмма. Так, Шарипова показала на весах 59,1 килограмма, оказавшись на 300 граммов тяжелее Забавиной, вес которой составил 58,8 килограмма.

Для 22-летней казахстанки этот поединок станет шестым в карьере — на ее счету четыре победы (две нокаутом) и одно поражение. Забавина пока не одерживала побед на профессиональном ринге, зато успела провести уже шесть поединков, что позволило регламентировать предстоящий бой на десять раундов.

Бой Шариповой и Забавиной пройдет 27 мая в зале отеля «Корстон» в Москве. Вечер бокса под девизом «Дерись и побеждай» организует промоутерская компания Shamo Boxing Promotions. В главном бою на ринг выйдут россиянин Максим Власов и Бэнки Мвакалебэла из Танзании.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Канат Ислам: Это не игра, это — бокс

Канат Ислам: Это не игра, это — бокс

Казахстанский боксер Канат Ислам (23−0, 19 КО) принял участие в пресс-конференции накануне боя с мексиканцем Норберто Гонсалесом (23−8, 13 КО), сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
25 мая

Гайдарбек Гайдарбеков: «Я вспоминаю победу над Головкиным с гордостью»

Экс-чемпион мира изменил свое мнение об исходе боя Головкин - Альварес

СМИ сообщило о возможном переходе в «Окжетпес» четырех футболистов «Ордабасы»