Канат Ислам: Это не игра, это — бокс
Казахстанский боксер Канат Ислам (23−0, 19 КО) принял участие в
пресс-конференции накануне боя с мексиканцем Норберто Гонсалесом (23−8, 13 КО), сообщает Sports.kz.
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«Это не игра, это — бокс», — прокомментировал Ислам предстоящий поединок.
На кону боя Ислам — Гонсалес будут стоять титулы WBO NABA и WBA Intercontinental в первом среднем весе.
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