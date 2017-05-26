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https://sport.mail.ru/news/boxing/29881276/
26 мая 2017, 16:06 | Бокс | Sports.kz

Канат Ислам: Это не игра, это — бокс

Казахстанский боксер Канат Ислам (23−0, 19 КО) принял участие в пресс-конференции накануне боя с мексиканцем Норберто Гонсалесом (23−8, 13 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Канат Ислам (23−0 19 КО) принял участие в <nobr>пресс-конференции</nobr> накануне боя с мексиканцем Норберто Гонсалесом (23−8 13 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Это не игра, это — бокс», — прокомментировал Ислам предстоящий поединок.

На кону боя Ислам — Гонсалес будут стоять титулы WBO NABA и WBA Intercontinental в первом среднем весе.

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