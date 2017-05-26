Де Ла Хойя: Бой Альварес-Головкин может продать три миллиона PPV

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«После боя Сауля Альвареса и Хулио Сезара Чавеса, который продал более миллиона PPV, мы ожидаем около 3 миллионов продаж на поединок между Головкиным и Канело, — сказал Де Ла Хойя Fighthub.com. — Это один из тех боев, которые возвращают боксу былую популярность. В этом и заключается моя миссия — вернуть бокс обратно, вернуть те эмоции, которые люди привыкли получать при просмотре боксерских поединков.