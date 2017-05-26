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https://sport.mail.ru/news/boxing/29877667/
26 мая 2017, 12:25 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Де Ла Хойя: Бой Альварес-Головкин может продать три миллиона PPV

Глава Golden Boy Оскар Де Ла Хойя считает, что поединок 16 сентября между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным может продать три миллиона платных трансляций (PPV).

Глава Golden Boy Оскар Де Ла <span class=error>Хойя</span> считает что поединок 16 сентября между мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом и <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> может продать три миллиона платных трансляций (PPV)<span>.</span> Увеличить
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«После боя Сауля Альвареса и Хулио Сезара Чавеса, который продал более миллиона PPV, мы ожидаем около 3 миллионов продаж на поединок между Головкиным и Канело, — сказал Де Ла Хойя Fighthub.com. — Это один из тех боев, которые возвращают боксу былую популярность. В этом и заключается моя миссия — вернуть бокс обратно, вернуть те эмоции, которые люди привыкли получать при просмотре боксерских поединков.

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