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26 мая 2017, 12:15 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Котто: Если Маркес хочет драться, пусть действует или замолчит

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто прокомментировал недавние заявления Фернандо Белтрана, промоутера Хуана Мануэля Маркеса, сказавшего, что мексиканец желает провести бой с пуэрториканцем в конце этого года.

«Если Маркес хочет драться, пришло время решить вопрос. Если же это не то, чего он хочет, то ему лучше держать рот на замке. Я общался с Хуаном Мануэлем Маркесом несколько раз. Мы встретились с ним в Орландо и поговорили о бое. Я общался с ним лично, без посредников. Он знает о моих планах, и слышал о них лично от меня, — цитирует Котто ESPN Deportes.
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