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26 мая 2017, 12:07 | Бокс | Sports.kz

Где выгоднее провести бой Головкин — Альварес?

Журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс отметил плюсы и минусы двух главных претендентов на проведения боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса — Далласа и Лас-Вегаса, пишет Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Аллан</span> <span class=error>Фокс</span> отметил плюсы и минусы двух главных претендентов на проведения боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса — Далласа и <nobr>Лас-Вегаса</nobr> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Бой Головкин — Альварес мог бы принести больше денег, если бы прошел в Лас-Вегасе. Но проведение его на 90-тысячной арене AT&T Stadium в Далласе было бы более впечатляющим. Те зрители, что будут смотреть его дома, были бы по-настоящему впечатлены масштабом посещения.

Выступление перед такой публикой пошло бы на пользу карьере «Канело». Это было бы похоже на поединок Мохаммеда Али с Кеном Нортоном на стадионе Yankee в Нью-Йорке в 1976-м. Недавно мы видели, как Энтони Джошуа и Владимир Кличко бились перед 90 тысячами фанатов на «Уэмбли». Насколько великолепным было то событие!

Организация поединка в Вегасе принесла бы также много развлечений для тех любителей бокса, которые приедут посмотреть бой. В этом плане Арлингтон проигрывает Лас-Вегасу. Что фанатам делать в Арлингтоне?, — написано в статье.

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