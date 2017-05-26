Где выгоднее провести бой Головкин — Альварес?
Журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс отметил плюсы и минусы двух главных претендентов на проведения боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса — Далласа и
Лас-Вегаса, пишет Sports.kz.
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«Бой Головкин — Альварес мог бы принести больше денег, если бы прошел в
Выступление перед такой публикой пошло бы на пользу карьере «Канело». Это было бы похоже на поединок Мохаммеда Али с Кеном Нортоном на стадионе Yankee в
Организация поединка в Вегасе принесла бы также много развлечений для тех любителей бокса, которые приедут посмотреть бой. В этом плане Арлингтон проигрывает
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