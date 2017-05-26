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«Бой Головкин — Альварес мог бы принести больше денег, если бы прошел в Лас-Вегасе. Но проведение его на 90-тысячной арене AT&T Stadium в Далласе было бы более впечатляющим. Те зрители, что будут смотреть его дома, были бы по-настоящему впечатлены масштабом посещения.

Выступление перед такой публикой пошло бы на пользу карьере «Канело». Это было бы похоже на поединок Мохаммеда Али с Кеном Нортоном на стадионе Yankee в Нью-Йорке в 1976-м. Недавно мы видели, как Энтони Джошуа и Владимир Кличко бились перед 90 тысячами фанатов на «Уэмбли». Насколько великолепным было то событие!