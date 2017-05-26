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26 мая 2017, 10:20 | Бокс | Р-Спорт

Галеев: Существуют опасения по поводу судейства боя между Чудиновым и Гроувзом

МОСКВА, 26 мая — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Команда россиянина Федора Чудинова испытывает опасения по поводу судейства в предстоящем бою за титул WBA (Super) во втором среднем весе с британцем Джорджем Гроувзом, заявил агентству «Р-Спорт» тренер россиянина Алексей Галеев.

Чудинов и Гроувз проведут бой 27 мая в Англии. Россиянин в мае 2015 года победил немца Феликса Штурма, завоевав вакантный титул чемпиона WBA, а в феврале 2016-го немец при спорном решении судей взял реванш, выиграв чемпионский пояс. Позднее стало известно, что допинг-проба Штурма показала наличие запрещенного препарата станозолола. Согласно резолюции WBA, ассоциация приняла отказ Штурма от титула, а Чудинов стал претендентом на бой за вакантный пояс WBA (Super). Соответственно, с февраля 2016 года россиянин не выходил на ринг. В четверг промоутер Чудинова Умар Кремлев сообщил «Р-Спорт», что одним из судей будет россиянин Александр Калинкин.

«Что Германия, что Англия — для меня в принципе одно и то же. В этих странах может произойти все, что угодно. Тем более это титульный бой. Поэтому есть опасение за этой бой. Будем надеяться на человеческую порядочность», — сказал по телефону Галеев, отвечая на вопрос о судействе.

Специалист констатировал, что «Федор готов к бою». «Конечно, год без боев — большой перерыв для любого спортсмена. Естественно, это не хорошо. Будем надеяться на Федора. Ведь он такой человек, который может преодолевать подобные моменты, — добавил собеседник агентства. — Пусть Гроувз будет фаворитом по котировкам букмекеров, я на это вообще не обращаю внимания».

Галеев также отметил, что недоумевает, почему Чудинов не получил пояс WBA обратно без боя после уличения Штурма в применении допинга.

«Лично в моем понимании, если человека уличили в применении допинга в такой ситуации, то звание чемпиона мира автоматически должно переходить к Федору. Во-вторых, исход боя был под большим сомнением. Многие видели, что бой выиграл Федор. В любом случае, Федор должен был сразу в статусе чемпиона мира проводить свои следующие бои. А в итоге сложился такой большой перерыв», — заключил он.
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