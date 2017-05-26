Боксер Пирог: Скандалы не отразятся на моральной устойчивости Поветкина

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«Я думаю, что, конечно, сможет», — ответил Пирог на вопрос, сможет ли Поветкин вернуться на высокий уровень. «Если говорить о его физическом состоянии, то, бесспорно, сможет, ведь по большому счету ничего не изменилось, — продолжил собеседник агентства. — Может, небольшая задержка в боях. Если говорить о том, чтобы попасть в рейтинги тех организаций, из которых его дисквалифицировали, я думаю, что это политический вопрос».

Также Пирог заметил, что Поветкин является морально устойчивым спортсменом, которого не сломят происходившие с ним в последнее время скандалы.

«Мы хорошо знакомы, могу высказать свое мнение и не буду далек от истины: конечно, он очень морально устойчивый парень, — уверен парламентарий. — Показателем этого является то, что в таком возрасте (Поветкину 37 лет — прим. ТАСС), а для спорта это уже возраст, он занимается единоборствами, где всегда есть риск поражений, в том числе и тяжелых поражений, а это морально истощает. Он же показывает уверенный бокс в таком возрасте на таком уровне — это показатель того, что центральная нервная система его стабильна, все у него хорошо. Выбило ли его это из седла или нет — думаю, что нет».

Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном. В результате Поветкину заменили соперника на француза Жоана Дюопа, который был нокаутирован, а поединок был нетитульным.

Россиянин 1 июля в Москве проведет поединок с украинцем Андреем Руденко. В июне 2017 года истечет его условная дисквалификация (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). В активе Поветкина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. В активе Руденко 31 победа (19 нокаутом) и два поражения.