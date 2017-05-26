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26 мая 2017, 10:16 | Бокс | Sports.kz

Толстый фанат пообещал спрыгнуть с крыши на живот, если Альварес побьет Головкина

Один из фанатов был весьма категоричен относительно исхода боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Один из фанатов был весьма категоричен относительно исхода боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Если “Канело” побьет Головкина, я шмякнусь с крыши своего дома на живот!» — написал в твиттере упитанный болельщик под ником Диего.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Отметим, что фаворитом букмекеры считают казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,57, а на победу «Канело» — 2,5.

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