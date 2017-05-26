Толстый фанат пообещал спрыгнуть с крыши на живот, если Альварес побьет Головкина

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«Если “Канело” побьет Головкина, я шмякнусь с крыши своего дома на живот!» — написал в твиттере упитанный болельщик под ником Диего.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Отметим, что фаворитом букмекеры считают казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,57, а на победу «Канело» — 2,5.