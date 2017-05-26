Одержавший 20 побед подряд казахстанский боксер не уложился в лимит полусреднего веса перед боем

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Тураров и его мексиканский соперник Густаво Гарибай (13−8−2, 5КО) должны были боксировать в рамках полусреднего веса, где лимит составляет 147 фунтов (66,6 килограмма), но уложиться не сумели. На взвешивании они показали результаты, превышающие ограничение: Тураров весил 150,8 фунта, а его визави — 151 фунт. В такой ситуации команды пришли к соглашению, что бой пройдет в промежуточном весе — между полусредней и первой средней весовыми категориями (151 фунт).

Для Турарова это не первый такой опыт. В июле прошлого года он боксировал с таким же лимитом с бразильцем Даниэлем Соуза Сантосом (15−11−0, 12 КО), и победил соперника по очкам. 36-летний Гарибай выступал и в более тяжелых весовых категориях — на его счету есть победа и во втором среднем весе (на весах он тогда показал 163 фунта).

Напомним, вечер бокса с участием двух казахстанцев, 32-летнего Каната Ислама и 26-летнего Жанкоша Турарова, пройдет в американском Бока Ратон. Бои соотечественников в прямом эфире покажут телеканалы «Казахстан» и Kazsport.