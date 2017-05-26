Канат Ислам и Норберто Гонсалес прошли взвешивание перед титульным боем в США

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Казахстанец и его мексиканский соперник Норберто Гонсалес (23−8−0, 13КО) уложились в лимит первого среднего веса — 154 фунта. Поединок между Канатом и Норберто пройдет в американском Бока Ратон, и его победитель получит два вакантных титула — WBO NABO и WBA Inter-Continental.

В этом же вечере бокса примет участие и еще один казахстанец — Жанкош Тураров (20−0−0, 14КО). Его соперником в бою полусреднего веса станет еще один мексиканец Густаво Гарибай (13−8−2, 5КО).

В прямом эфире поединки покажут телеканалы «Казахстан» и Kazsport.