WBA не будет участвовать в организации боксерского боя Мэйуэзера и Макгрегора

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«Я думаю, что этот бой будет выставочным. Я не считаю, что проведение данного поединка будет хорошим знаком для бокса, чтобы утверждать его статус как официальный. Мне кажется, что данный бой состоится, тем не менее я хочу сообщить о том, что WBA не будет участвовать в данном мероприятии в любом качестве. Они оба являются великими спортсменами, но Флойд же объявил о завершении карьеры, если же он захочет вернуться, то есть много отличных боксеров, встреча с которыми может обеспечить отличное шоу», — сказал Мендоса.

Ранее сообщалось, что стороны уже подписали контракт на проведение боксерского поединка, условия которого не разглашаются. В СМИ этот поединок часто называют «боем за миллиард долларов». Переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйуэзером и Макгрегором начались в ноябре 2016 года, после победы ирландца на турнире UFC 205 над американцем Эдди Альваресом и завоеванием чемпионских поясов в двух весовых категориях сразу. В марте Мэйуэзер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором.

На счету 28-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения, также он стал первым бойцом в истории UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегком и легком весах). За бой с Альваресом ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — более $3,5 млн.

40-летний Мэйуэзер, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.