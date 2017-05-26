Казахстанцы в боксе. Три самых «горячих» категории в сборной страны
Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел краткие итоги чемпионату Азии в Ташкенте, а также рассказал о конкуренции в некоторых весовых категориях.
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— Прошло немного времени, и можно подвести определенные итоги чемпионата Азии по боксу. Вы говорили, что есть в команде несколько составов. Какие бы позиции Вы бы пересмотрели?
— Сейчас у нас основная задача, это подготовка к чемпионату мира. Тем более, в боксе лицензии именные. Кто их завоевал, тот и едет в Германию. Конечно, мы надеялись на большее. От
Не говорим, вот, они в первый раз поехали. Конечно, свою роль сыграло, что чемпионат Азии был лицензионным. И дома у узбеков. Третье, некоторые впервые себя почувствовали в роли лидера. Конечно, есть ошибки. Это сильный урок для нас.
— После Олимпиады категория до 49 килограммов осталась без лидера. Биржан Жакыпов ушел, а заменить его пока никто не может. У Ержана Жомарта в Ташкенте, к сожалению, не получилось взять лицензию…
— Мы думали, что он Дусматову хороший бой даст. Будет сопротивление, а он ничего не смог сделать. И лицензию не завоевал. Сейчас будем думать… Есть и другие ребята. Есть опытный Темиртас Жусупов, но и он тоже
— Нынешний первый номер сборной Казахстана в категории до 69 килограммов Абылайхан Жусупов, говорят, в Ташкенте выглядел агрессивнее, чем он боксировал прежде. Конкуренция заставляет меняться…
— В этом весе есть
— Сейчас все говорят о прогрессе узбекского бокса. И они на всех последних турнирах бьются практически одним составом. Но в WSB они проиграли клубу из Кубы. Как Вы считаете, почему они бьются практически одними и теми же боксерами, ничего не меняя?
— Я не буду говорить о чужой стране. Я скажу о нашем боксе. У нас хороших боксеров уже три состава есть. Четвертый даже есть. Спасибо Федерации, что поддержали тренерский совет, и у нас 40 человек получают стимулирующую заработную плату. У нас есть и команда, и есть резерв. В каждом весе есть конкуренция. Раньше была серьезная категория до 69 килограммов. Конкуренция там есть и сейчас. А в весе до 75 килограммов был один боксер….
То Головкин, то Артаев, то Алимханулы. Сейчас же есть три хороших парня. Это Абильхан Аманкул, Ерик Альжанов и Турсынбай Кулахмет. Они выступали на пяти международных турнирах класса «А», и на всех были в призерах. Тренерский совет решил, что наших травмированных лидеров в категории до 81 килограмма, Жанибека Алимханулы и Адильбека Ниязымбетова, на чемпионате Азии заменит Альжанов. Подняли его в весе. И не прогадали. Поэтому, вес до 75 килограммов, очень сейчас конкурентный.
Это я могу сказать и о категории до 81 килограмма. В строй вернутся Алимханулы и Ниязымбетов. Есть еще тот же Альжанов. Еще пара молодых ребят. Это призер молодежного чемпионата Бекзад Нурдаулетов и финалист мирового турнира Бек Нурмаганбет. Их тоже мы «обкатываем». Они уже становятся чемпионами и призерами среди взрослых. Растут. Может быть,
Поэтому, мы работаем с четырьмя составами. Четвертый, это те боксеры, которые только перешли во взрослый бокс. Взяли их на перспективу. Есть Айдос Арапов из Костаная. Есть перспективный тяжеловес Айболды Дауренулы. Им нужно время. И они проявят себя.
Напомним, национальная сборная Казахстана по боксу с одной золотой медалью и девятью лицензиями на ЧМ в Германию завершила первенство Азии в Ташкенте. Мировой турнир пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.
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