Казахстанцы в боксе. Три самых «горячих» категории в сборной страны

— Прошло немного времени, и можно подвести определенные итоги чемпионата Азии по боксу. Вы говорили, что есть в команде несколько составов. Какие бы позиции Вы бы пересмотрели?

— Сейчас у нас основная задача, это подготовка к чемпионату мира. Тем более, в боксе лицензии именные. Кто их завоевал, тот и едет в Германию. Конечно, мы надеялись на большее. От кого-то ждали «золото», те стали вторыми или даже третьими. Но, сказать, что они не оправдали надежды, будет неправильно. У кого-то не сложилось, не получилось. Никто ведь не ехал проигрывать. Мы тоже, тренеры, никого не везем проигрывать. Но, где-то у кого-то не получилось. Мы не оправдываемся, и ребят не оправдываем.

Не говорим, вот, они в первый раз поехали. Конечно, свою роль сыграло, что чемпионат Азии был лицензионным. И дома у узбеков. Третье, некоторые впервые себя почувствовали в роли лидера. Конечно, есть ошибки. Это сильный урок для нас.

— После Олимпиады категория до 49 килограммов осталась без лидера. Биржан Жакыпов ушел, а заменить его пока никто не может. У Ержана Жомарта в Ташкенте, к сожалению, не получилось взять лицензию…

— Мы думали, что он Дусматову хороший бой даст. Будет сопротивление, а он ничего не смог сделать. И лицензию не завоевал. Сейчас будем думать… Есть и другие ребята. Есть опытный Темиртас Жусупов, но и он тоже два-три раза проигрывал Дусматову… Поэтому, будем искать варианты. Есть ведь еще молодой Шалкар Айхынбай. Асхат Жусупов. Может быть, в следующем году подойдут и другие ребята. 98−99 годов рождения. В этом весе есть над чем работать.

— Нынешний первый номер сборной Казахстана в категории до 69 килограммов Абылайхан Жусупов, говорят, в Ташкенте выглядел агрессивнее, чем он боксировал прежде. Конкуренция заставляет меняться…

— В этом весе есть три-четыре кандидата. Опять же. Чтобы кто-то чего-то достиг, ему нужно время. Тот же Серик Сапиев, он же не стал за пять или десять лет олимпийским чемпионом. За 17 лет стал олимпийским чемпионом. Данияр Елеусинов с восьми-девяти лет занимается боксом. Посчитайте, сколько лет он отдал чтобы стать олимпийским чемпионом. И то, на второй Олимпиаде. На первой ему не повезло. Это требует много труда. И терпения. Нужно ждать свой момент.

— Сейчас все говорят о прогрессе узбекского бокса. И они на всех последних турнирах бьются практически одним составом. Но в WSB они проиграли клубу из Кубы. Как Вы считаете, почему они бьются практически одними и теми же боксерами, ничего не меняя?

— Я не буду говорить о чужой стране. Я скажу о нашем боксе. У нас хороших боксеров уже три состава есть. Четвертый даже есть. Спасибо Федерации, что поддержали тренерский совет, и у нас 40 человек получают стимулирующую заработную плату. У нас есть и команда, и есть резерв. В каждом весе есть конкуренция. Раньше была серьезная категория до 69 килограммов. Конкуренция там есть и сейчас. А в весе до 75 килограммов был один боксер….

То Головкин, то Артаев, то Алимханулы. Сейчас же есть три хороших парня. Это Абильхан Аманкул, Ерик Альжанов и Турсынбай Кулахмет. Они выступали на пяти международных турнирах класса «А», и на всех были в призерах. Тренерский совет решил, что наших травмированных лидеров в категории до 81 килограмма, Жанибека Алимханулы и Адильбека Ниязымбетова, на чемпионате Азии заменит Альжанов. Подняли его в весе. И не прогадали. Поэтому, вес до 75 килограммов, очень сейчас конкурентный.

Это я могу сказать и о категории до 81 килограмма. В строй вернутся Алимханулы и Ниязымбетов. Есть еще тот же Альжанов. Еще пара молодых ребят. Это призер молодежного чемпионата Бекзад Нурдаулетов и финалист мирового турнира Бек Нурмаганбет. Их тоже мы «обкатываем». Они уже становятся чемпионами и призерами среди взрослых. Растут. Может быть, кто-то из них перейдет в категорию до 91 килограмма. Они молодые. И рост у них немаленький. Через год-полтора могут подняться выше в весе.

Поэтому, мы работаем с четырьмя составами. Четвертый, это те боксеры, которые только перешли во взрослый бокс. Взяли их на перспективу. Есть Айдос Арапов из Костаная. Есть перспективный тяжеловес Айболды Дауренулы. Им нужно время. И они проявят себя.

Напомним, национальная сборная Казахстана по боксу с одной золотой медалью и девятью лицензиями на ЧМ в Германию завершила первенство Азии в Ташкенте. Мировой турнир пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.