Де ла Хойя: Наш вид спорта никогда не оправится от боя Мейвезер — Макгрегор
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя выступил с критикой по поводу возможного боя между завершившим карьеру непобеждённым Флойдом
Мейвезером-младшим и бойцом MMA, чемпионом UFC Конором Макгрегором.
«Только мы сами можем прекратить этот цирк. Просто нужно прояснить ситуацию и сказать, что мы не будем платить, чтобы увидеть это подобие боя, и сказать нашим
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter