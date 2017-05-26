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26 мая 2017, 9:06 | Бокс | Чемпионат.com

Де ла Хойя: Наш вид спорта никогда не оправится от боя Мейвезер — Макгрегор

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя выступил с критикой по поводу возможного боя между завершившим карьеру непобеждённым Флойдом Мейвезером-младшим и бойцом MMA, чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Только мы сами можем прекратить этот цирк. Просто нужно прояснить ситуацию и сказать, что мы не будем платить, чтобы увидеть это подобие боя, и сказать нашим друзьям-болельщикам, чтобы они этого тоже не делали. Для Мейвезера и Макгрегора это будет победа для обоих, мы все останемся в проигрыше. Мы станем беднее на $ 100 и упустим прекрасную возможность вернуть бокс на вершину спорта. Подождите, пока лучший боксёр этого поколения побьёт того, кто вообще никогда не боксировал на профессиональном уровне, и наш вид спорта никогда от этого не оправится», — приводит слова Де ла Хойи TMZ.
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