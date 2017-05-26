«Только мы сами можем прекратить этот цирк. Просто нужно прояснить ситуацию и сказать, что мы не будем платить, чтобы увидеть это подобие боя, и сказать нашим друзьям-болельщикам, чтобы они этого тоже не делали. Для Мейвезера и Макгрегора это будет победа для обоих, мы все останемся в проигрыше. Мы станем беднее на $ 100 и упустим прекрасную возможность вернуть бокс на вершину спорта. Подождите, пока лучший боксёр этого поколения побьёт того, кто вообще никогда не боксировал на профессиональном уровне, и наш вид спорта никогда от этого не оправится», — приводит слова Де ла Хойи TMZ.