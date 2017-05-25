Чудинов vs Гроувс. Большие удары и маленькие неприятности

Братья Чудиновы владели чемпионскими поясами. Дмитрий и Федор Чудиновы ходили в байкерских кожаных жилетах «Ночных Волков». Братья, в отличие от многих наших звезд, никогда не попадались на запрещенных препаратах. И Чудиновы никогда не были в полной мере элитой в боксе. Возможно, кстати, последние два пункта связаны.

НЕ ЭЛИТА

Обоим не хватило самой малости, Дмитрию — победить отца и сына Юбанков в Британии, а Федору — во второй раз победить Феликса Штурма. Возможно, технический нокаут от Юбанка в Британии не так уж надломил старшего из братьев, как последующее вынужденное бездействие — он оказался в стороне от больших боев. Он не перестал выступать, провел после Юбанка 6 боев, в которых победил, но уровень соперников оказался таким вызывающе низким, что некоторым из них хотелось кричать «играйте старательнее, черти, я вам не верю!».

Федор близким и спорным решением судей проиграл реванш Штурму, потерял титул и пытался добиться сначала пересмотра результата боя, затем повлиять как-то на ситуацию, когда Штурм попался на допинге и скрылся где-то в Боснии. Титул он оставил вакантным, но просто так его возвращать Федору в WBA не собирались. С февраля прошлого года он ждал — и вот появился достаточно большой бой и достаточно опасный соперник, Джордж Гроувс.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

И Чудинов, и Гроувс могут ударить. На таком уровне все или почти все, в принципе, способны на такое. Но из этих двоих нокаутёр именно британец, и пусть вас не смущает то, что последние два боя он выиграл только решением судей. У Мартина Мюррея голова крепкая, его вообще остановил в карьере только Головкин… А Эдуард Гуткнехт после 12 раундов с Гроувсом в раздевалке потерял сознание, оказался в коме и перенес несколько операций, после которых все еще не может вернуться к жизни.

Это не могло не повлиять на самого Гроувса, который вместе со своей супругой все еще переживает то, что случилось с оппонентом, но бой с Чудиновым для него — последний шанс, и он будет за него цепляться. И речь не о чемпионском титуле, который он не смог забрать ни дважды у Карла Фроча, ни у Баду Джека, и еще Гроувс все это время перебегал от одного промоутера к другому. Это тоже влияет на репутацию. Ни Гроувс, ни Чудинов — не любимцы широкой публики. В какой-то мере это бой двух «неудачников», боксеров, которые всегда были способны на большее, но так и не смогли. Обоим нужен даже не этот пояс WBA, а последующие за ним бои и возможности.

Если у Гроувса не очень будет получаться боксировать с Чудиновым — у него всегда есть удар, можно будет просто подраться. Чудинову драться нельзя, его удар не такой острый, он не дрался больше года, и пропускать от Гроувса не стоит.

БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

У Чудинова и Гроувса могут быть шансы против Головкина. Возможно, GGG теперь бьет не так уж сильно. Дэниэл Джейкобс пропускал и отвечал все 12 раундов. А Келл Брук, полусредневес, дравшийся со средневесом Головкиным за бой до этого, как говорят, получил травму лицевой кости еще на спаррингах и вышел драться уже травмированным. Против Эррола Спенса выходить не готовым на полную — не менее опасно.

Спенс — бьющий левша. Спенс молодой талантливый боксер, который чувствует момент и соперника. Удары Спенса отрывают людям головы. У Спенса только три победы не досрочные, и последняя была 3 года назад. Так что Келлу Бруку лучше не воспринимать соперника слишком уж легко. Иногда домашний бой может обернуться большими неприятностями. Как, собственно, и поездка за титулом в Британию. И Чудинова это тоже касается.