Ислам возглавил рейтинг IBF Intercontinental
Казахстанский боксер Канат Ислам (23−0, 19 КО) идет на первом месте в обновленном рейтинге IBF Intercontinental, сообщает Sports.kz.
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Второе место занимает англичанин Ахмет Паттерсон (17−0, 7 КО), третье — француз Закария Атту (25−6−2, 7 КО).
В основном рейтинге IBF Ислам расположился на шестой позиции. Выше него — француз Седрик Виту (46−2, 19 КО), итальянец Марчелло Матано (17−3, 5 КО) и американец Джастин ДеЛоач (17−1, 9 КО). Первое и второе места рейтинга IBF вакантны.
Свой следующий бой Канат Ислам проведет 26 мая в
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