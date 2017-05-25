Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29872023/
25 мая 2017, 22:35 | Бокс | Sports.kz

Ислам возглавил рейтинг IBF Intercontinental

Казахстанский боксер Канат Ислам (23−0, 19 КО) идет на первом месте в обновленном рейтинге IBF Intercontinental, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Канат Ислам (23−0 19 КО) идет на первом месте в обновленном рейтинге IBF Intercontinental сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе место занимает англичанин Ахмет Паттерсон (17−0, 7 КО), третье — француз Закария Атту (25−6−2, 7 КО).

В основном рейтинге IBF Ислам расположился на шестой позиции. Выше него — француз Седрик Виту (46−2, 19 КО), итальянец Марчелло Матано (17−3, 5 КО) и американец Джастин ДеЛоач (17−1, 9 КО). Первое и второе места рейтинга IBF вакантны.

Свой следующий бой Канат Ислам проведет 26 мая в Бока-Ратоне (США, штат Флорида). Его соперником будет мексиканец Норберто Гонсалес (23−8, 13 КО), а на кону поединка будут стоять титулы WBO NABA и WBA Intercontinental в первом среднем весе.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
25 мая

Томми Маккарти: «u201eКанелоu201c - самый переоцененный боксер нашей эпохи, Головкин уничтожит его!»

Гайдарбек Гайдарбеков: «Я вспоминаю победу над Головкиным с гордостью»

Альварес освободил титул чемпиона мира WBO перед боем с Головкиным