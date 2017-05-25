Игра престолов. Все о бое Головкин - Альварес. Да здравствует новый король

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«Хороший король понимает, когда копить силы, а когда сокрушать врагов». Сентябрь — как раз то самое время, когда следует сокрушать, не совершив ни одного шага назад. Тем более, что честью продиктовано истреблять соперников на поле боя, а не вне его (можно прослыть всего лишь болтуном). А каков исход?

Да здравствует король!

Отвернуться 16-го в итоге сможет кто угодно. Звонкой пеленой разочарования заполнится небо, вперемежку с несмолкаемым гулом. Так будет встречено поражение одного из главных претендентов на трон. Но без риска подвиги не совершаются. И так сложилось, что в споре за приобретаемый статус лучшего боксера точка для одного обернется почестями, в то время как другой будет мечтать о том, чтобы провалиться сквозь землю.

Коронация близко. Любители бокса, все без исключения, давно ждали этого момента. И сейчас ожидание вовсе превратится в вечность….

Слишком лирично? Возможно. Но это по-настоящему судьбоносный поединок, результат которого отпечатается на карьере в любом случае. Для кого-то «рваными ранами», для кого-то сладкой песней. Полифония дифирамб будет звучать на фоне одной единственной тоскливой мелодии.

«Это будет не бой, а настоящая трагедия. Хорошая. Настоящая война. Не ваша». Причем «битва» началась уже во время переговоров. В закулисном столкновении интересов, судя по всему, лидирует команда «Канело». С Golden Boy в этом плане трудно тягаться. Но будем надеяться, что Леффлеру удалось одержать несколько контрактных побед, которые бы поддержали статус Головкина.

Также битва мнений идет у экспертов бокса и среди фанатов. Но да. Эта война не наша. Можно сколько угодно предсказывать, можно сколько угодно спорить на тему победителя. Головкина и Альвареса это не «прокачает». И единственно верный исход будет сосредоточен в их умениях и навыках. Все предельно просто. Победителем станет лучший.

Сможет ли мощь и интеллект Головкина разрушить молодость и скорость Альвареса? Трудно предугадать. Оба обладают качествами, способными принести победу своему обладателю. Предпочтительнее выглядит казахстанский боксер.

Эффективная мощь, работа ног, тайминг, мозг, умение «резать» ринг, устрашающий прессинг. Об этих показателях Головкина написано и сказано не мало. Этим восхищаются, этого боятся. И что интересно, ни разу Геннадия не видели на пределе. Даже в бою с Джейкобсом он больше выглядел просто пассивным, нежели уставшим и на пике. Да, отдавал моменты. Но как только ситуация становилась критичной, GGG вновь брал ее в свои руки.

На стороне мексиканца скорость, защитные навыки, ударная сила. К тому же, он действует одной тактической схемой, направленной на положительный результат. Даже в поединке с Ханом, проиграв начало боя и несколько раз «провалившись», Альварес не производил ротацию. Подводит его работа ног. Да и сила ударов Амира Хана не высока, попадания ущерба не наносили. Но теперь придется «принимать» от GGG.

Все самые кровавые действия будут происходить во второй половине поединка. Не исключена победа Голвокина техническим нокаутом ближе к восьмому-девятому раунду. Но если брать во внимание осторожность боксеров, высокую концентрацию защитных приемов, то вариант — решение судей. Вряд ли станем свидетелями повтором великого противостояние Микки Уорд — Артуро Гатти. Намного ближе Марвин Хаглер — Томас Хирнс.

Но напряжение будет. Столько всего на кону. Даже престижный среди прожженных фанатов бокса титул линейного чемпиона. А еще любовь фанатов, рост их количества, PPV-звезда и без пяти минут звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе. И вдобавок к нему сразу четыре пояса чемпиона мира. Выглядит достаточно остросюжетно. Волнение на зрительских местах и углах ринга будет сквозить вплоть до объявление лучшего.

Да здравствует новый король! Long live the kinGGG!