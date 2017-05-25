Возвращение Витязя. Поветкин проведёт бой с украинцем Руденко
Российский супертяжеловес Александр Поветкин 1 июля проведёт бой против украинца Андрея Руденко.
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Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, сопровождающие в последнее время боксёрскую карьеру 37-летнего российского супертяжеловеса Александра Поветкина (31−1−0, 23 KO), он продолжит свои выступления на ринге. Накануне в ведущей дела Русского Витязя отечественной промоутерской компании «Мир бокса» официально сообщили, что 1 июля Поветкин проведёт поединок против 33-летнего украинца Андрея Руденко (31−2−0, 19 KO). Этот бой станет главным событием большого боксёрского вечера, который состоится в Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники).
Допинговая история
До недавнего времени Александр Поветкин пребывал на подступах в мировому титулу WBC, однако так и не смог оспорить его в ринге. Сначала в мае прошлого года у него был обнаружен запрещённый на то время препарат мельдоний и намеченное в Москве проведение боя Александра против действующего чемпиона мира WBC американца Деонтея Уайлдера было отменено. Однако несколько позднее WBC снова разрешил Поветкину оспаривать своё чемпионское звание. И поскольку успевший провести очередную добровольную защиту мирового титула Уайлдер залечивал полученные в том бою травмы, то Александру было предложено разыграть пояс временного чемпиона мира в схватке с канадцем Бермейном Стиверном.
Однако и этот, намеченный на декабрь, поединок не состоялся по причине того, что накануне его Поветкин был снова уличён в приёме запрещённого вещества. Тогда в одной из
В начале февраля была вскрыта
Дисквалификация
А в начале марта по итогам расследования сложившейся ситуации WBC принял решение отстранить Поветкина от проведения боёв под своей эгидой на неопределенный срок, а также оштрафовать его на $ 250 тыс. При этом в
Также WBC предоставил Поветкину возможность оспорить этот вердикт. И в апреле сторона российского супертяжа подала в WBC апелляцию на его дисквалификацию за повторное допинговое нарушение. «Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент эта апелляция рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить данный процесс», — заявил тогда президент WBC Маурисио Сулейман. Между тем, ещё в марте вслед за WBC и три остальные ведущие международные федерации профессионального бокса (WBA, IBF и WBO) объявили, что не планируют в ближайшее время вносить Александра в свои рейтинги.
Лишь президент пятой по значимости, но
Выбор оппонента
Вскоре после этого начали циркулировать слухи о том, кто может стать ближайшим соперником Поветкина. Назывались кандидатуры поляка Кшиштофа Зимноха, американца Би Джей Флореса, британца Дерека Чизоры и других бойцов. Рябинский подтверждал, что их команда ведёт переговоры с разными кандидатами и обещал, что контракт на бой Александра будет подписан
Одно время в К2 хотели свести двух своих на то время небитых супертяжей — Александра Устинова и Андрея Руденко, но последний отказался тогда от этого предложения. В итоге боксёрская карьера Руденко прервалась на полтора года. Впоследствии Андрей начал выезжать драться в европейские страны. Сначала, в начале 2014 года
После этого Руденко вернулся на ринги Украины, проведя с тех пор семь победных боёв над соперниками не очень высокого уровня. Андрей уже не сотрудничает с «конюшней» К2. В последние годы его поддерживали небольшие украинские промоутерские компании Sparta Boxing Promotions, Dnepr Boxing Promotion и Union Boxing Promotion. Интересно, что Руденко в своё время был
И вот теперь Руденко и Поветкин встретятся уже в официальном бою. Оба оппонента последний раз выходили на ринг в декабре прошлого года. Тогда Андрей единогласным решением судей победил американца Джейсона Бергмана, а Поветкин нокаутировал Жоана Дюопа. Характеризуя боксёрские качества Руденко, можно отметить, что он не обладает выдающейся техникой, высокой скоростью и разящим ударом, однако является довольно прочным, физически крепким, настойчивым и стойким бойцом.
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