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https://sport.mail.ru/news/boxing/29865527/
25 мая 2017, 13:45 | Бокс | Sports.kz

Соперник Головкина Альварес узнал потенциального оппонента на декабрь

Как передает ESPN, пуэрториканский боксер Мигель Котто может провести реванш с Саулем Альваресом в декабре текущего года, пишет Sports.kz.

Недавно Котто расторг контракт с промоутерской компанией Roc Nation и заключил соглашение на два боя с Golden Boy Promotions, также представляющей интересы Альвареса.

Следующим соперником Мигеля 26 августа станет японец Йосихиро Камегай, а «Канело» 16 сентября предстоит встретиться с Геннадием Головкиным. Ранее пуэрториканец заявлял, что 2017-й год станет последним в его профессиональной карьере.

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