Соперник Головкина Альварес узнал потенциального оппонента на декабрь

Недавно Котто расторг контракт с промоутерской компанией Roc Nation и заключил соглашение на два боя с Golden Boy Promotions, также представляющей интересы Альвареса.

Следующим соперником Мигеля 26 августа станет японец Йосихиро Камегай, а «Канело» 16 сентября предстоит встретиться с Геннадием Головкиным. Ранее пуэрториканец заявлял, что 2017-й год станет последним в его профессиональной карьере.