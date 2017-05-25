Елисеев: Команда Руденко не боится за свою репутацию после боя с Поветкиным

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Поветкин проведет бой с Руденко 1 июля в Москве. Россиянин свой последний поединок провел в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, вышедшего на замену канадцу Бермейну Стиверну, с которым Поветкин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

WBC в марте сообщил, что Поветкин отстраняется организацией на неопределенный срок, а Международная боксерская федерация (IBF) заявила, что не будет включать Поветкина в свой рейтинг в течение года. После вердикта WBC глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил «Р-Спорт», что боксер будет проводить бои по другим версиям.

«Возможность провести бой с Поветкиным появилась где-то месяц назад, потом велись переговоры. Нам этот бой очень интересен, потому что Поветкин — сильный соперник, и это шанс ворваться в элиту супертяжелого веса. Мы не обращаем внимания на последние события вокруг Поветкина, к этому бою Александр должен быть абсолютно чист. И мы не боимся того, что бой с Александром как-то может сказаться на нашей репутации», — сказал Елисеев по телефону.

«Если посмотреть на Дюопа, который провел бой при такой ситуации, то он не ушел из рейтингов WBC. Так что мы не переживаем за свой пояс WBC International и за позиции в рейтингах, — продолжил он. — Андрей уже был в плотной готовности, когда мы начали переговоры, сейчас приступает к спаррингам. Я думаю, что на бой выйдем в наилучшей форме. Уверен, что у нас хорошие шансы на успех».

Руденко выступает на профессиональном ринге с 2006 года, за это время украинец провел 33 боя, в 31 одержал победу (19 нокаутом) и в двух потерпел поражение по очкам.