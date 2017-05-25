Елисеев: Команда Руденко не боится за свою репутацию после боя с Поветкиным
МОСКВА, 25 мая —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Команда Андрея Руденко не переживает за свою репутацию в связи с проведением боя против россиянина Александра Поветкина и считает этот поединок возможностью попасть в элиту супертяжелого веса, заявил агентству «Р-Спорт» представитель украинского боксера Владислав Елисеев.
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Поветкин проведет бой с Руденко 1 июля в Москве. Россиянин свой последний поединок провел в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, вышедшего на замену канадцу Бермейну Стиверну, с которым Поветкин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Перед боем стало известно, что одна из
WBC в марте сообщил, что Поветкин отстраняется организацией на неопределенный срок, а Международная боксерская федерация (IBF) заявила, что не будет включать Поветкина в свой рейтинг в течение года. После вердикта WBC глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил «Р-Спорт», что боксер будет проводить бои по другим версиям.
«Возможность провести бой с Поветкиным появилась
«Если посмотреть на Дюопа, который провел бой при такой ситуации, то он не ушел из рейтингов WBC. Так что мы не переживаем за свой пояс WBC International и за позиции в рейтингах, — продолжил он. — Андрей уже был в плотной готовности, когда мы начали переговоры, сейчас приступает к спаррингам. Я думаю, что на бой выйдем в наилучшей форме. Уверен, что у нас хорошие шансы на успех».
Руденко выступает на профессиональном ринге с 2006 года, за это время украинец провел 33 боя, в 31 одержал победу (19 нокаутом) и в двух потерпел поражение по очкам.
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