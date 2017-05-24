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https://sport.mail.ru/news/boxing/29857187/
24 мая 2017, 19:54 | Бокс | ТАСС

Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер Руденко

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Александр Поветкин 1 июля проведет бой с украинцем Андреем Руденко в супертяжелой весовой категории. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер Руденко - Фото Увеличить
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«Поветкин встретится с Руденко, чемпионом мира по версии WBC International Silver», — сообщил источник в команде Поветкина.

В данный момент Руденко занимает 13-е место в обновленной версии рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC).

Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного препарата остарин. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. В результате Поветкину заменили соперника на француза Жоана Дюопа, который был нокаутирован, а поединок был нетитульным.

В июне 2017 года истечет условная дисквалификация Поветкина (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). В активе Поветкина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение.
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