Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер Руденко

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«Поветкин встретится с Руденко, чемпионом мира по версии WBC International Silver», — сообщил источник в команде Поветкина.

В данный момент Руденко занимает 13-е место в обновленной версии рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC).

Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного препарата остарин. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. В результате Поветкину заменили соперника на француза Жоана Дюопа, который был нокаутирован, а поединок был нетитульным.

В июне 2017 года истечет условная дисквалификация Поветкина (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). В активе Поветкина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение.