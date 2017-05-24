Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер Руденко
МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Александр Поветкин 1 июля проведет бой с украинцем Андреем Руденко в супертяжелой весовой категории. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.
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«Поветкин встретится с Руденко, чемпионом мира по версии WBC International Silver», — сообщил источник в команде Поветкина.
В данный момент Руденко занимает 13-е место в обновленной версии рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC).
Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в
В июне 2017 года истечет условная дисквалификация Поветкина (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). В активе Поветкина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение.
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