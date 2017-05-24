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https://sport.mail.ru/news/boxing/29857016/
24 мая 2017, 19:36 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Бой с «Канело» будет определяющим для карьеры Головкина

Абель Санчес, тренер чемпиона мира WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия Головкина, считает, что Сауль Альварес сильно прибавил после поражения от Флойда Мейвезера-младшего.

«Раньше я говорил, что Головкин нокаутирует его за восемь раундов. Теперь я считаю, что бой будет длинным. Если Головкин его нокаутирует, значит этот парень не смог больше выдержать, ведь Геннадий больше и сильнее.

Я думаю, этот бой — определяющий для карьеры Геннадия. Канело — самый умелый боец, с каким мы до сих пор встречались. Не думаю, что он самый мощный или сильнее всех бьёт, но он умеет больше всех. Флойд Мейвезер дал ему понять: чтобы быть отличным бойцом, рыжих волос и быстрых рук недостаточно. Флойд может любого заставить выглядеть плохо и сделал это с Канело. Но тот извлёк выгоду из этого урока», — цитирует Санчеса Es News.

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