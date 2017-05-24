Абель Санчес: Бой с «Канело» будет определяющим для карьеры Головкина

«Раньше я говорил, что Головкин нокаутирует его за восемь раундов. Теперь я считаю, что бой будет длинным. Если Головкин его нокаутирует, значит этот парень не смог больше выдержать, ведь Геннадий больше и сильнее.



Я думаю, этот бой — определяющий для карьеры Геннадия. Канело — самый умелый боец, с каким мы до сих пор встречались. Не думаю, что он самый мощный или сильнее всех бьёт, но он умеет больше всех. Флойд Мейвезер дал ему понять: чтобы быть отличным бойцом, рыжих волос и быстрых рук недостаточно. Флойд может любого заставить выглядеть плохо и сделал это с Канело. Но тот извлёк выгоду из этого урока», — цитирует Санчеса Es News.