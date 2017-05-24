Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29853638/
24 мая 2017, 15:25 | Бокс | Vesti.kz

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов оценил свои шансы на возвращение в сборную Казахстана

Олимпийский чемпион по боксу казахстанец Данияр Елеусинов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о вероятном возвращении в национальную команду.

По его словам он не оставляет мыслей о <nobr>профи-боксе.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Мне бы хотелось вернуться на любительский ринг. С другой стороны, у меня есть уже все награды. Поэтому хотел попробовать свои силы и среди профессионалов, — сказал Елеусинов.

— Завтра начинается сбор национальной команды. Вы присоединитесь к команде? Обсуждали возвращение с Мырзагали Айтыжановым?

— Завтра, честно говоря, я не приступаю. Не обсуждал с Мырзагали-ага. Собирался обратиться к руководству.

— По поводу возвращения?

— Да. По поводу возвращения. Хочу посоветоваться.

— По сути, сейчас шансы 50 на 50. Либо бокс любительский, либо поиски в профессионалах.

— Нет, не 50 на 50, а 70 на 30 в пользу любительского бокса.

— А когда вернетесь на ринг?

— В этом году я пропустил основные соревнования. В принципе, так и планировалось после Олимпиады. Планировалось, что вместо нас будут боксировать молодые ребята. Сами заметили, наверное, что Жанибек Алимханулы и Адильбек Ниязымбетов в соревнованиях не участвуют.

Кроме Василия Левита, который стал снова чемпионом Азии. В этом нет ничего страшного. Начну с турниров боксировать.

— Возраст позволяет.

— Да, возраст позволяет.

Ранее отец олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова, Марат Елеусинов, рассказал о перспективах возвращения 26-летнего боксера в национальную команду.

Сам же спортсмен хотел начать профессиональную карьеру, но австралийские промоутеры подвели Елеусинова. Не хочет работать казахстанец и тренером Дереком Сантосом, в свое время тренировавшим Сергея Ковалева из России. Прокомментировал Данияр появившуюся ранее информацию, что он отказался от контракта с Top Rank.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Елеусинов рассказал подробности разрыва контракта с австралийскими промоутерами

Елеусинов рассказал подробности разрыва контракта с австралийскими промоутерами

Олимпийский чемпион по боксу казахстанец Данияр Елеусинов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, каким образом завершил сотрудничество с австралийской промоутерской компанией MJA Entertainment`s.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

"Шахтер" победил "Атырау" в первом полуфинале Кубка Казахстана

Букмекеры сделали прогноз на финал Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Аяксом"

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов оценил свои шансы на возвращение в сборную Казахстана