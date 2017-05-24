Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов оценил свои шансы на возвращение в сборную Казахстана
Олимпийский чемпион по боксу казахстанец Данияр Елеусинов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о вероятном возвращении в национальную команду.
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— Мне бы хотелось вернуться на любительский ринг. С другой стороны, у меня есть уже все награды. Поэтому хотел попробовать свои силы и среди профессионалов, — сказал Елеусинов.
— Завтра начинается сбор национальной команды. Вы присоединитесь к команде? Обсуждали возвращение с Мырзагали Айтыжановым?
— Завтра, честно говоря, я не приступаю. Не обсуждал с
— По поводу возвращения?
— Да. По поводу возвращения. Хочу посоветоваться.
— По сути, сейчас шансы 50 на 50. Либо бокс любительский, либо поиски в профессионалах.
— Нет, не 50 на 50, а 70 на 30 в пользу любительского бокса.
— А когда вернетесь на ринг?
— В этом году я пропустил основные соревнования. В принципе, так и планировалось после Олимпиады. Планировалось, что вместо нас будут боксировать молодые ребята. Сами заметили, наверное, что Жанибек Алимханулы и Адильбек Ниязымбетов в соревнованиях не участвуют.
Кроме Василия Левита, который стал снова чемпионом Азии. В этом нет ничего страшного. Начну с турниров боксировать.
— Возраст позволяет.
— Да, возраст позволяет.
Ранее отец олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова, Марат Елеусинов, рассказал о перспективах возвращения 26-летнего боксера в национальную команду.
Сам же спортсмен хотел начать профессиональную карьеру, но австралийские промоутеры подвели Елеусинова. Не хочет работать казахстанец и тренером Дереком Сантосом, в свое время тренировавшим Сергея Ковалева из России. Прокомментировал Данияр появившуюся ранее информацию, что он отказался от контракта с Top Rank.
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