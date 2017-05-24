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https://sport.mail.ru/news/boxing/29853384/
24 мая 2017, 15:06 | Бокс | Чемпионат.com

Роберт Штиглиц объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Роберт Штиглиц (50−5−2, 29 КО), уроженец Ейска, проживающий в Германии, объявил о завершении боксёрской карьеры, сообщает BoxingScene.

Свой последний бой Штиглиц провёл в марте текущего года против Николы Секлочи, в котором защитил титул чемпиона Европы по версии EBU, сведя поединок к ничьей.

Титул WBO Штиглиц завоевал в октябре 2009 года в бою с Кароли Балзаи и удерживал его до встречи с Артуром Абрахамом в октябре 2012 года, которому проиграл по очкам. Впоследствии Штиглиц взял реванш у Абрахама, победив его техническим нокаутом, однако в последующих двух встречах вновь проиграл ему.
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