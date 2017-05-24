Казахстанский боксер-нокаутер заставил сдаться американского проспекта во время спарринга в зале Мейвезера
21-летний полутяжеловес Али Ахмедов завершил тренировки в зале Флойда
Мейвезера-младшего спаррингом с американским проспектом — 24-летним Калебом Плантом, передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Для Ахмедова это был последний этап тренировочного сбора в
Безупречная статистика и у Ахмедов, который выиграл все свои шесть профессиональных боев (четыре — досрочно).
Спарринг Ахмедова и Планта должен был состоять из шести раундов, но после четвертого соревновательного отрезка американец отказался от продолжения борьбы.
В ближайшее время Ахмедов вернется в Казахстан. Боксер назвал сбор в
Напомним, что 21-летний тяжеловес Али Ахмедов провел на профессиональном ринге шесть победных поединков, четыре из которых завершил досрочно. К концу 2017 года Ахмедов хочет войти ТОП-10 боксеров полутяжелого веса.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter