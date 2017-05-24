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24 мая 2017, 14:57 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер-нокаутер заставил сдаться американского проспекта во время спарринга в зале Мейвезера

21-летний полутяжеловес Али Ахмедов завершил тренировки в зале Флойда Мейвезера-младшего спаррингом с американским проспектом — 24-летним Калебом Плантом, передает корреспондент Vesti.kz.

Оба боксера идут на <nobr>профи-ринге</nobr> без поражений. Увеличить
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Для Ахмедова это был последний этап тренировочного сбора в Лас-Вегасе. На счету 24-летнего Планта 15 боев в рамках второго среднего и среднего дивизионов за последние два года. При этом американец не имеет поражений, а 10 поединков Плант выиграл досрочно.

Безупречная статистика и у Ахмедов, который выиграл все свои шесть профессиональных боев (четыре — досрочно).

Спарринг Ахмедова и Планта должен был состоять из шести раундов, но после четвертого соревновательного отрезка американец отказался от продолжения борьбы.

В ближайшее время Ахмедов вернется в Казахстан. Боксер назвал сбор в Лас-Вегасе очень продуктивным.

Напомним, что 21-летний тяжеловес Али Ахмедов провел на профессиональном ринге шесть победных поединков, четыре из которых завершил досрочно. К концу 2017 года Ахмедов хочет войти ТОП-10 боксеров полутяжелого веса.

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