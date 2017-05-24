Жанкош Тураров: Я чувствую, что готов к боям с Китом Турманом и Келлом Бруком

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«Я хочу встретиться с сильнейшими боксерами своего веса. Я чувствую, что готов к таким боям. Было бы интересно помериться силами с Китом Турманом, Дэнни Гарсией, Эрролом Спенсом, Шоном Портером и Келлом Бруком. Однако обо всем этом после боя. Сейчас все мысли о предстоящем поединке», — отметил Тураров.

Отметим, что американец Кит Турман является чемпионом мира по версии WBC и WBA (Super), а британец Келл Брук владеет поясом чемпиона мира по версии IBF.

Недавно Тураров рассказал о том, что планирует провести свой титульный бой на вечере бокса в Астане. На этой неделе казахстанский боксер стал отцом.

Напомним, следующий поединок Тураров проведет в США в андеркарте вечера бокса казахстанца Каната Ислама. Его соперником станет мексиканец Густаво Гарибай. Прямая трансляция боя запланирована на телеканалах «Казахстан» и Kazsport утром 27 мая по времени Астаны.