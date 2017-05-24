Менеджер Жакиянова: Защита пояса в Казахстане не состоится. До сих пор никто не обратился с приемлемым предложением

«Я нахожусь сейчас в штате Флорида. Принимал участие в Конвенции IBF. Вернусь в Европу только в понедельник. Но до сих пор работаю над следующим поединком Жаната. Фактически у меня есть несколько вариантов, которые пытаюсь развить. И защита титула в Казахстане не является одним из них, и вряд ли уже этот вариант сработает. До сих пор ко мне никто не обратился с приемлемым предложением. Поэтому сейчас я рассматриваю другие возможности. В том числе возможный объединительный поединок. Либо с обладателем титула IBF, либо WBC. Буду держать в курсе», — отметил Фондю.

Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса — WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, но позже он был лишен второго титула. Однако от титула IBO команда отказалась еще до поединка.