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https://sport.mail.ru/news/boxing/29851629/
24 мая 2017, 13:35 | Бокс | Vesti.kz

Менеджер Жакиянова: Защита пояса в Казахстане не состоится. До сих пор никто не обратился с приемлемым предложением

Менеджер казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) Филипп Фондю сообщил, что защита титула WBA (Super) вряд ли состоится в Казахстане. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил, что не получил дельного предложения.

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«Я нахожусь сейчас в штате Флорида. Принимал участие в Конвенции IBF. Вернусь в Европу только в понедельник. Но до сих пор работаю над следующим поединком Жаната. Фактически у меня есть несколько вариантов, которые пытаюсь развить. И защита титула в Казахстане не является одним из них, и вряд ли уже этот вариант сработает. До сих пор ко мне никто не обратился с приемлемым предложением. Поэтому сейчас я рассматриваю другие возможности. В том числе возможный объединительный поединок. Либо с обладателем титула IBF, либо WBC. Буду держать в курсе», — отметил Фондю.

Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса — WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, но позже он был лишен второго титула. Однако от титула IBO команда отказалась еще до поединка.

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