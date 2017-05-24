WBC может назначить бой за титул временного чемпиона в связи с травмой Турмана
Всемирный боксёрский совет (WBC) может назначить проведение боя за титул временного чемпиона мира во втором полусреднем весе в связи с тем, что Кит Турман, владеющий титулом полновесного чемпиона, проходит длительную реабилитацию после операции на локте.
На восстановление после хирургического вмешательства, произведённого 19 апреля, Турману потребуется около шести месяцев, поэтому он не сможет провести защиту до конца этого года.
«Я узнал, что Турман перенёс операцию и выбыл из строя. Мы немедленно займёмся этим вопросом. Нам нужна активность в дивизионе. Шон Портер является официальным претендентом. Это может быть бой Портера с Теренсом Кроуфордом. Также имеется Дэнни Гарсия, который проиграл титул в бою, проходившем в равной борьбе. Это важно», — прокомментировал ситуацию президент WBC Маурисио Сулейман, слова которого приводит BoxingScene.
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