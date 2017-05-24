Доминик Ингл: Брук хочет реванша с Головкиным
Тренер британского боксера Келла Брука Доминик Ингл заявил, что его подопечный не прочь постараться взять реванш у Геннадия Головкина за прошлогоднее поражение, пишет Sports.kz.
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«Брук вышел проверить себя против лучшего, но не достиг должного уровня. Он получил травму и был бы рад провести реванш. С тех пор мы не “торгуем” этим боем. Это было поражение. И если Эррол Спенс думает, что Келл начал сдавать, раз проиграл Головкину, то он ошибается. Головкин крупнее и абсолютно другой боец по сравнению со Спенсом», — цитирует Ингла Sky HQ News.
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