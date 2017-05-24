Уайт: Поединок с Мейвезером может быть для Макгрегора последним

«Конор может заработать за этот бой $ 75 млн. Как после этого возвращаться в UFC и драться за $ 10 млн? Он может больше никогда не драться. Чтобы драться, необходимо оставаться «голодным». А как можно проголодаться с $ 75 млн в банке? Но он жаждет боя с Мейвезером, чтобы показать людям, что они ошибаются, — рассказал Уайт в эфире Westfest TV.