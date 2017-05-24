Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29851307/
24 мая 2017, 13:10 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Уайт: Поединок с Мейвезером может быть для Макгрегора последним

Президент UFC Дэна Уайт считает, что боксерский поединок с Флойдом Мейвезером-младшим может стать для звезды UFC Конора Макгрегора последним в карьере, поскольку ни один другой бой не будет столь же денежным.

«Конор может заработать за этот бой $ 75 млн. Как после этого возвращаться в UFC и драться за $ 10 млн? Он может больше никогда не драться. Чтобы драться, необходимо оставаться «голодным». А как можно проголодаться с $ 75 млн в банке? Но он жаждет боя с Мейвезером, чтобы показать людям, что они ошибаются, — рассказал Уайт в эфире Westfest TV.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Отец Хабиба Нурмагомедова отметил заслуги Головкина в боксе и назвал его почти идеальным бойцом

Отец Хабиба Нурмагомедова отметил заслуги Головкина в боксе и назвал его почти идеальным бойцом

Отец и тренер известного легковеса UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов высказал свое мнение о профессиональном боксе, назвал имя любимого бойца и поделился мнением о бое казахстанца Геннадия Головкина против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Об этом сообщает Tofight.ru.
Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»