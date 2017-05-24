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24 мая 2017, 13:00 | Бокс | Vesti.kz

Елеусинов рассказал подробности разрыва контракта с австралийскими промоутерами

Олимпийский чемпион по боксу казахстанец Данияр Елеусинов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, каким образом завершил сотрудничество с австралийской промоутерской компанией MJA Entertainment`s.

На <nobr>профи-ринге</nobr> казахстанец должен был дебютировать в мае в Китае. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

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— А как у Вас общение проходило с австралийской компанией. Они не раз говорили, что создадут все условия для Вас и Ивана, а на деле так не получилось.

— Они сами приехали, подписали контракты. Хорошие условия в финансовом плане предложили. В итоге. они не смогли организовать бой. Мы так и не выехали в тренировочный лагерь. Ждали, ждали, но, потом, поняли, что контракт разорван. Менеджеры попросили контракт разорвать. Потому что у них (австралийской компании — прим. автора) там все затянулось. Мне не сказали, что там контракт расторгнут.

— То есть, они расторгли контракт?

— Ну да. Потому что менеджера попросили. Они (австралийская сторона — прим. автора) не расторгали и тянули-тянули. Ждали, что у них что-то получится. А менеджера, которые защищают мои интересы, сказали, давайте расторгнем, и мы будем искать другие варианты. Мы из-за вас теряем время. И контракт расторгли.

Теперь уже менеджера искали варианты удобные для меня, но ничего не получилось. Говорили, что в ближайшее время станет известно, но так и не стало. Видимо, ничего не смогли сделать. И… Ни с кем из них не хотелось бы работать.

Напомним, 26-летний олимпийский чемпион Данияр Елеусинов в начале года начал работу с австралийской компанией MJA Entertainment`s, и должен был начать профессиональную карьеру в мае в Китае. Позже стало известно, что это соглашение расторгнуто.

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