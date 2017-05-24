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24 мая 2017, 12:51 | Бокс | Sports.kz

Бывший чемпион мира считает Головкина королем P4P

Экс-чемпион мира в полулегком весе Кевин Келли назвал собственную тройку лучших боксером мира независимо от категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в полулегком весе <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Келли</span> назвал собственную тройку лучших боксером мира независимо от категории (pound-for-pound) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Думаю, что сейчас лучший — GGG, несмотря на его бой с Джейкобсом. У всех бывают плохие вечера. Но Джейкобс проделал феноменальную работу, я комментировал тот поединок в Нью-Йорке. Также я бы отметил Теренса Кроуфорда. И я все еще назову Романа Гонсалеса. Я считаю, что в последнем бою его «ограбили», — сказал Келли в беседе с ESNews.

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