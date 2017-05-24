Бывший чемпион мира считает Головкина королем P4P

— Думаю, что сейчас лучший — GGG, несмотря на его бой с Джейкобсом. У всех бывают плохие вечера. Но Джейкобс проделал феноменальную работу, я комментировал тот поединок в Нью-Йорке. Также я бы отметил Теренса Кроуфорда. И я все еще назову Романа Гонсалеса. Я считаю, что в последнем бою его «ограбили», — сказал Келли в беседе с ESNews.