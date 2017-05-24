Бывший чемпион мира считает Головкина королем P4P
Экс-чемпион мира в полулегком весе Кевин Келли назвал собственную тройку лучших боксером мира независимо от категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.
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— Думаю, что сейчас лучший — GGG, несмотря на его бой с Джейкобсом. У всех бывают плохие вечера. Но Джейкобс проделал феноменальную работу, я комментировал тот поединок в
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