Тренер Головкина призвал не сравнивать Джейкобса и Альвареса

— Я считаю Дэнни Джейкобса вторым из лучших средневесов мира. В тот вечер трое судей вынесли решение в пользу Геннадия. Это для меня важнее всего. Теперь мы увидим, как Головкин будет драться на максимум. Бой с Джейкобсом это одно, а с «Канело» будет совсем другой поединок. GGG покажет себя в лучшем виде. Джейкобс уже в прошлом, но он все еще средневес номер два в мире, — сказал Санчес корреспонденту ESNews.