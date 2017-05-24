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https://sport.mail.ru/news/boxing/29850202/
24 мая 2017, 12:07 | Бокс | Sports.kz

Тренер Головкина призвал не сравнивать Джейкобса и Альвареса

Тренер Абель Санчес, работающий с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным призвал оставить в прошлом поединок GGG с Дэниэлом Джейкобсом и не оценивать по нему шансы в бою с Саулем Альваресом, пишет Sports.kz.

Тренер <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> работающий с чемпионом мира в среднем весе Геннадием <span class=error>Головкиным</span> призвал оставить в прошлом поединок GGG с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом и не оценивать по нему шансы в бою с <span class=error>Саулем</span> Альваресом пишет Sports.kz. Увеличить
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— Я считаю Дэнни Джейкобса вторым из лучших средневесов мира. В тот вечер трое судей вынесли решение в пользу Геннадия. Это для меня важнее всего. Теперь мы увидим, как Головкин будет драться на максимум. Бой с Джейкобсом это одно, а с «Канело» будет совсем другой поединок. GGG покажет себя в лучшем виде. Джейкобс уже в прошлом, но он все еще средневес номер два в мире, — сказал Санчес корреспонденту ESNews.

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