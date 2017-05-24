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— Все будет зависеть от того, что будет в этом бою [с Альваресом]. Если их поединок выйдет близким и люди захотят увидеть его снова, тогда мы его повторим, — поделился c ESNews тренер.