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24 мая 2017, 11:54 | Бокс | Sports.kz

Санчес назвал, от чего зависит бой Головкин — Сондерс

Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес ответил на вопрос о том, будет ли GGG нацеливаться на объединительный бой с Билли Джо Сондерсом после встречи с Саулем Альваресом, пишет Sports.kz.

Наставник Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> ответил на вопрос о том будет ли GGG нацеливаться на объединительный бой с Билли Джо Сондерсом после встречи с <span class=error>Саулем</span> Альваресом пишет Sports.kz. Увеличить
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— Все будет зависеть от того, что будет в этом бою [с Альваресом]. Если их поединок выйдет близким и люди захотят увидеть его снова, тогда мы его повторим, — поделился c ESNews тренер.

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