Санчес назвал, от чего зависит бой Головкин — Сондерс
Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес ответил на вопрос о том, будет ли GGG нацеливаться на объединительный бой с Билли Джо Сондерсом после встречи с Саулем Альваресом, пишет Sports.kz.
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— Все будет зависеть от того, что будет в этом бою [с Альваресом]. Если их поединок выйдет близким и люди захотят увидеть его снова, тогда мы его повторим, — поделился c ESNews тренер.
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