Абель Санчес: Головкин будет бить «Канело» до последнего

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«В прошлом я говорил, что Головкин нокаутирует его за 8 раундов. Теперь я ожидаю длительный бой. Думаю, Геннадий будет бить «Канело» до последнего, пока он не сдастся, потому что GGG более крупный и сильный.

Я считаю, что это поединок, определяющий карьеру. «Канело», пожалуй, самый мастеровитый из наших соперников, но вряд ли он сильнейший панчер, — сказал Санчес в интервью ESNews.