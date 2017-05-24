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24 мая 2017, 11:37 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Головкин будет бить «Канело» до последнего

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес несколько изменил свой прогноз относительно хода боя GGG с Саулем Альваресом, пишет Sports.kz.

Тренер Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> несколько изменил свой прогноз относительно хода боя GGG с <span class=error>Саулем</span> Альваресом пишет Sports.kz. Увеличить
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«В прошлом я говорил, что Головкин нокаутирует его за 8 раундов. Теперь я ожидаю длительный бой. Думаю, Геннадий будет бить «Канело» до последнего, пока он не сдастся, потому что GGG более крупный и сильный.

Я считаю, что это поединок, определяющий карьеру. «Канело», пожалуй, самый мастеровитый из наших соперников, но вряд ли он сильнейший панчер, — сказал Санчес в интервью ESNews.

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