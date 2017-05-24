Данияр Елеусинов объяснил свое нежелание работать с экс-тренером Ковалева
Олимпийский чемпион по боксу казахстанец Данияр Елеусинов в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал информацию о дебюте на профессиональном ринге в США.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Ваш несостоявшийся тренер Дерек Сантос рассказал о заинтересованности в работе с Вами и Иваном Дычко у других компаний в США и даже объявил, что на ринге Вы можете появиться уже в июне. Он с Вами связывался?
— Он лично не связывался. Честно говоря, зря я его
— А есть ли эти более надежные варианты?
— Более надежные варианты у меня в Казахстане. В сборной Казахстана. Со своими людьми.
— Вы должны были дебютировать в мае. Теперь Сантос говорит об июне…
— Нет, ничего такого не было. Никаких договоров о бое нет.
Напомним, ранее американский тренер Дерек
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter