Данияр Елеусинов объяснил свое нежелание работать с экс-тренером Ковалева

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— Ваш несостоявшийся тренер Дерек Сантос рассказал о заинтересованности в работе с Вами и Иваном Дычко у других компаний в США и даже объявил, что на ринге Вы можете появиться уже в июне. Он с Вами связывался?

— Он лично не связывался. Честно говоря, зря я его когда-то слушал… Дерека… В прошлом году я был на сборах, и он мне сказал, что у него есть хорошие ребята, менеджеры. И у них есть хороший промоушн. Все эти люди меня подвели. Поэтому мне бы не хотелось ни с ним, ни через него что-то начинать. Это опыт. Я понял, что подписывать контракт нужно с серьезными компаниями.

— А есть ли эти более надежные варианты?

— Более надежные варианты у меня в Казахстане. В сборной Казахстана. Со своими людьми.

— Вы должны были дебютировать в мае. Теперь Сантос говорит об июне…

— Нет, ничего такого не было. Никаких договоров о бое нет.