СМИ считают, что Брука преследует «призрак Головкина»

Напомним, Головкин и Брук встречались 10 сентября 2016 года. Тогда казахстанский боксер одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде, а его соперник получил тяжелую травму глаза и был вынужден перенести операцию.



«Брук перенес серьезное поражение от рук Головкина. Преследует ли “призрак GGG” его сейчас? Ведь из-за Головкина Брук перестал быть непобежденным. После такого многие боксеры не сразу возвращаются на ринг — в зависимости от последствий. Отразятся ли эти поражение и травма на Бруке?» — задается вопросом издание.



Бой Брук — Спенс состоится 27 мая в Шеффилде (Великобритания).