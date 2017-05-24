СМИ считают, что Брука преследует «призрак Головкина»
Сайт Skysports.com считает, что поражение от Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) может сказаться на Келле Бруке (36−1, 25 КО) в его бою с Эрролом Спенсом (21−0, 18 КО), сообщает Sports.kz.
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Напомним, Головкин и Брук встречались 10 сентября 2016 года. Тогда казахстанский боксер одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде, а его соперник получил тяжелую травму глаза и был вынужден перенести операцию.
«Брук перенес серьезное поражение от рук Головкина. Преследует ли “призрак GGG” его сейчас? Ведь
Бой Брук — Спенс состоится 27 мая в Шеффилде (Великобритания).
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