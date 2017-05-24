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https://sport.mail.ru/news/boxing/29848700/
24 мая 2017, 10:36 | Бокс | Sports.kz

СМИ считают, что Брука преследует «призрак Головкина»

Сайт Skysports.com считает, что поражение от Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) может сказаться на Келле Бруке (36−1, 25 КО) в его бою с Эрролом Спенсом (21−0, 18 КО), сообщает Sports.kz.

Сайт Skysports.com считает что поражение от Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) может сказаться на <span class=error>Келле</span> <span class=error>Бруке</span> (36−1 25 КО) в его бою с <span class=error>Эрролом</span> <span class=error>Спенсом</span> (21−0 18 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, Головкин и Брук встречались 10 сентября 2016 года. Тогда казахстанский боксер одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде, а его соперник получил тяжелую травму глаза и был вынужден перенести операцию.

«Брук перенес серьезное поражение от рук Головкина. Преследует ли “призрак GGG” его сейчас? Ведь из-за Головкина Брук перестал быть непобежденным. После такого многие боксеры не сразу возвращаются на ринг — в зависимости от последствий. Отразятся ли эти поражение и травма на Бруке?» — задается вопросом издание.

Бой Брук — Спенс состоится 27 мая в Шеффилде (Великобритания).

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