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24 мая 2017, 10:23 | Бокс | Чемпионат.com

Хуан Мануэль Маркес может сразиться с Мигелем Котто в декабре

Поединок между двумя экс-чемпионами мира в четырёх весовых категориях мексиканцем Хуаном Мануэлем Маркесом и пуэрториканцем Мигелем Котто может состояться в декабре 2017 года.

Об этом сказал известный мексиканский промоутер Фернандо Белтран, с которым сотрудничает Маркес.

«Не секрет, что мы хотим организовать этот бой в текущем году. И это может произойти в декабре», — цитирует Белтрана BoxingScene.

Маркес планирует вернуться на ринг в июле текущего года в разминочном поединке, в котором оценит свои кондиции после долгого простоя, чтобы принять решение о будущем своей карьеры.
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