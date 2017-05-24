Данияр Елеусинов прокомментировал ситуацию с контрактом от промоутера Пакьяо и Ломаченко

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— Ранее сказали, что я отказался от контракта с компанией Top Rank… На самом деле это не так. Я не отказывался.

— Об этом нам рассказал Ваш отец.

— Он ошибся. Он мне об этом сказал.

— Получается, не сама компания Top Rank выходила на Вас, и даже не ее представитель, а простые менеджеры?

— Они даже не представители Top Rank. Со мной на связь вышли свободные менеджеры, которые «на словах» говорили, что могут выбить мне хорошие условия. Это человек, который во взаимодействии со мной, например, предлагает свой «продукт», то есть, меня, и идет в Top Rank. Потом уже компания выставляет свои условия. Но на самом деле, Top Rank тут вообще не при чем. Они ничего не предлагали, и на связь лично со мной не выходили. Поэтому, информация, что они мне предлагали и я отказался, она неправильная. Официально ни Top Rank, ни какая-то другая компания, на меня не выходили.

Со мной контактировал «посредник», и я не думаю, что он работает с ними или в их команде.

Напомним, ранее отец олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова Марат Елеусинов рассказал, что его сын отказался от работы с одной из ведущих компаний в профессиональном боксе — Top Rank. Параллельно стал известно, что Данияр Елеусинов и Иван Дычко, которые в мае должны были дебютировать среди профессионалов, расторгли контракт с промоутерской компанией.