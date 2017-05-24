Роуч: Никогда не видел столь ужасных спаррингов Пакьяо
Фредди Роуч, тренер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, заявил, что в процессе подготовки к поединку с Джеффом Хорном его подопечный не показывает нужных кондиций.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы далеки от оптимальной формы. Те пять раундов спарринга, которые я видел, были худшие, которые я
Напомним, поединок между Хорном и Пакьяо пройдет 2 июля в Брисбене.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter