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https://sport.mail.ru/news/boxing/29848261/
24 мая 2017, 10:09 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Роуч: Никогда не видел столь ужасных спаррингов Пакьяо

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, заявил, что в процессе подготовки к поединку с Джеффом Хорном его подопечный не показывает нужных кондиций.

<span class=error>Фредди</span> <span class=error>Роуч</span> тренер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> заявил что в процессе подготовки к поединку с <span class=error>Джеффом</span> Хорном его подопечный не показывает нужных кондиций<span>.</span> Увеличить
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«Мы далеки от оптимальной формы. Те пять раундов спарринга, которые я видел, были худшие, которые я когда-либо видел в его исполнении. Второй день спаррингов не был продолжительным, я не ожидал, что все сложится хорошо. Мэнни не побеждал нокаутом очень давно, и в спаррингах он должен был показать, что хочет нокаутировать соперника. Но теперь я не могу ничего предугадать, я не знаю, — приводит слова Роуча BoxingScene.

Напомним, поединок между Хорном и Пакьяо пройдет 2 июля в Брисбене.
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