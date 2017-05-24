Роуч: Никогда не видел столь ужасных спаррингов Пакьяо

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«Мы далеки от оптимальной формы. Те пять раундов спарринга, которые я видел, были худшие, которые я когда-либо видел в его исполнении. Второй день спаррингов не был продолжительным, я не ожидал, что все сложится хорошо. Мэнни не побеждал нокаутом очень давно, и в спаррингах он должен был показать, что хочет нокаутировать соперника. Но теперь я не могу ничего предугадать, я не знаю, — приводит слова Роуча BoxingScene.

Напомним, поединок между Хорном и Пакьяо пройдет 2 июля в Брисбене.