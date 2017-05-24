Канат Ислам против Норберто Гонсалеса. Что за мексиканец?

26 мая в Майами состоится вечер бокса, в котором примут участие казахстанские боксеры Канат Ислам (23−0, 19КО) и Жанкош Тураров (20−0, 14КО). В главном бою Канат Ислам столкнется с мексиканцем Норберто Гонсалесом (23−8, 13КО) за титулы WBO NABA и WBA Intercontinental в первом среднем весе. Канат Ислам явлется боксером, не имеющим поражений, и может похвастать впечатляющими достижениями в боксе. Казахстанец является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине, прошедших в 2008 году. Также, известен победами в любителях, над такими именитыми боксерами, как Сергей Деревянченко. Боксеры встретились в 2005 году на Командном Кубке Мира среди любителей. Примечательно, что в тот вечер Канат выступал за Корею. Канат Ислам и Сергей Деревянченко на Командном Кубке Мира среди любителей. Спустя 7 лет, в феврале 2012 года боксеры снова встретились на ринге в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WSB).

В этом поединке с джебами и нащупыванием более грамотно проявил себя Украинец. Тактически он более правильно работал, за счет чего и выиграл нашего боксера. Агрессивный стиль Каната, который раньше все время работал передней рукой и контролировал ход, был изменен тренером. Можно заметить то, что он часто опускал руки, чего делать не следовало. Канат Ислам и Сергей Деревянченко в рамках вечера WSBВ данный момент, Деревянченко (10−0, 8 КО) является успешным профессиональным боксером, который не имеет поражения на профи-ринге (№ 6 в рейтинге Boxrec). Сергей выступает в среднем весе, что на одну весовую категорию выше чем вес, в котором выступает Канат, но кто знает, может в будущем мы увидим этих бойцов в одном ринге, в поединке за звание чемпиона мира. Сергей ДеревянченкоВ своем последнем бою Канат Ислам одержал победу над Робсоном Асисом всего за 2 минуты и 30 секунд, отправив соперника в нокаут в первом же раунде. Это была самой быстрой победой в карьере Каната. Но следующий соперник Каната не так прост, и вряд ли его удастся нокаутировать в начальном раунде, ведь в послужном списке будущего соперника Ислама Норберто Гонсалеcа (23−8, 13 KO) хоть и имеется восемь поражений, только два из них являются досрочными. Исходя из этого, можно предположить, что Норберто обладает далеко не «хрустальным» подбродком. Норберто Гонсалес в бою против Роберто ГарсииВ Феврале 2014 года Норберто Гонсалес, впервые в своей карьере встретился с бойцом элитного уровня. Это был бой против своего соотечественника Роберта Гарсии (40−3, 24 КО), который уже успел подраться за мировые титулы с таким бойцом, как Антонио Маргарито (дрался с Мэнни Пакьяо, Шейном Мозли, и побеждал Мигеля Котто). Однако проиграл тому единогласным решением судей. Тем не менее, Роберто Гарсия вышел победителем в бою против Норберто Гонсалеса, в близком бою, раздельным решенеием судей. Но самые сильные соперники Норберто были еще впереди… Те самые два единственных досрочных поражения нанесли ему американские боксеры Джермалл Чарло и Террел Гауша. Последний имел неплохую любительскую карьеру, и даже выступал на Олимпийских играх в Лондоне, однако пробиться смог лишь до 1/8 финала. Поединок Норберто и Террела прошел в андеркарде боя Кит Турман — Роберт Герреро в Лас-Вегасе. Американец смог остановить Гонаселса уже на 51 секунде второго раунда. Но как бы быстро Норберто Гонсалес не был нокаутирован, самым сильным его соперником, несомненно, был Джермалл Чарло (25−0,19 КО). Это, наверное, был самый значимый бой в его карьере, против восходящей звезды бокса. И тут Норберто показал настоящее упорство и смелость. Норберто было тяжело выдерживать «каменные кулаки» бьющего и техничного американца. Мексиканец даже огрызался, и ему удавалось отвечать хорошими комбинациями. Но 24-летний американский проспект отправил соперника в нокдаун в пятом раунде, а в седьмом угол Гонсалеса принял решение остановить бой. Поражение техническим нокаутом. Джермалл Чарло и Норберто Гонсалес на взвешивании. Джермалл Чарло является чемпионом мира в первом среднем весе по версии IBF, и одним из братьев-близнецов Чарло, второй брат-близнец Джермелл Чарло, также явлется чемпионом мира по версии WBC, в этом же весе. Джермалл известен своими победами над такими именитыми боксерами, как Корнелиус Бандрейдж и Остин Траут. Недавно, талантливый американец перешел в средний вес, дивизион Геннадия Головкина. Многие считают, что после ухода знаменитого казахстанца, средним весом будет править именно он. Подводя итоги о ближайшем сопернике Каната Ислама, можно сказать, что Норберто не плохой боец, но как боксер Канат на другом уровне, и скорее всего, мексиканец не будет серьезной угрозой нашему боксеру.