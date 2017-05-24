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24 мая 2017, 8:52 | Бокс | Sports.kz

Стивен Смит: Я говорил Мэйвезеру в лицо: «Держись подальше от Головкина»

Телеведущий канала ESPN Стивен Эй Смит высказался относительно потенциальных боев Флойда Мэйвезера с Геннадием Головкиным и Теренсом Кроуфордом, пишет Sports.kz.

Телеведущий канала <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Стивен</span> Эй <span class=error>Смит</span> высказался относительно потенциальных боев <span class=error>Флойда</span> Мэйвезера с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> и <span class=error>Теренсом</span> Кроуфордом пишет Sports.kz. Увеличить
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«Я не хочу, чтобы Флойд вообще приближался к GGG. Я даже говорил ему в лицо: “Не приближайся к Головкину, держись от него подальше”. Что насчет Кроуфорда, то мне нравится Кроуфорд, но для начала он должен заслужить такой бой, встретившись с парой претендентов в 140 фунтах, а затем подниматься в 147», — заявил Смит в эфире передачи First Take на ESPN.

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